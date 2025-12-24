Year Ender 2025: देश को वो 10 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने 2025 में संन्यास लेकर सबको चौंका दिया

Year Ender 2025: साल 2025 के समाप्त होने में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. जारी साल कई खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा तो कई खिलाड़ियों के लिए बेहद निराशाजनक भी. यही नहीं देश के कई दिग्गजों ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हुए अपने चाहने वालों को इमोशनल भी कर दिया. बात करें देश के उन 10 बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस साल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली

टी20 इंटरनेशनल को साल 2024 में ही अलविदा कह चुके विराट कोहली ने 2025 में जब टेस्ट से भी संन्यास लिया तो हर कोई चौंक गया. लोग उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उम्मीद लगा रहे थे कि वह टेस्ट और वनडे में लंबे समय तक शिरकत करेंगे. मगर मौजूदा समय में वह केवल वनडे फॉर्मेट तक ही सक्रिय रह गए हैं.

रोहित शर्मा

विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा भी अब केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय रह गए हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने 2024 में टी20 फॉर्मेट, जबकि 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. लोग उम्मीद जता रहे हैं कि वह वर्ल्ड कप 2027 तक भारतीय जर्सी में नजर आएंगे.

चेतेश्वर पुजारा

देश के अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 24 अगस्त को जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया तब हर किसी आंखें नम थी.

अमित मिश्रा

अमित मिश्रा ने भी जारी साल में अपने क्रिकेट के सफर का अंत कर दिया. 4 सितंबर को उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. मौजूदा समय में वह कमेंटेटर की भूमिका में नजर आते हैं.

ऋद्धिमान साहा

देश के शानदार विकेटकीपरों में से एक ऋद्धिमान साहा ने भी 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान 1 फरवरी को किया. फिलहाल वह आईपीएल में सक्रिय हैं और गुजरात टाइटंस की तरफ से शिरकत करेंगे.

पीयूष चावला

अनुभवी स्पिनर पीयूष चावला ने भी जारी साल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. 6 जून को उन्होंने रिटायरमेंट की सुचना देते हुए हर किसी को चौंका दिया था.

मोहित शर्मा

मोहित शर्मा 3 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. देश के लिए वह 26 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने में कामयाब रहे.

वरुण एरोन

वरुण एरोन ने 10 जनवरी साल 2025 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. रिटायरमेंट के बाद वह अब कमेंटेटर की भूमिका में अक्सर नजर आते हैं.

ऋषि धवन

ऋषि धवन ने भी जारी साल में अपने क्रिकेट करियर को समाप्त कर दिया. 5 जनवरी 2025 को ऐलान करते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की.

ईशांत शर्मा

ईशांत शर्मा ने दिसंबर 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला लिया. वह देश के लिए कई यादगार मैच खेलने में कामयाब रहे. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 300 से अधिक विकेट हैं.

