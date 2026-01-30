Virat Kohli: इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुआ विराट कोहली का अकाउंट, फैन्स ने ली राहत की सांस

Virat Kohli returns to Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम हैंडल, जिसके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अचानक गायब हो गया था लेकिन अब फिर से विराट कोहली का इंस्टाग्राम हैंडल काम रहा है. कोहली की इंस्टाग्राम पर हुई वापसी से फैन्स गदगद हैं, विराट, जो अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ जीना पसंद करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपने फैंस से जुड़े हुए हैं. हालांकि किस वजह से कोहली इंस्टाग्राम से अचानक गायब हुए थे, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है.

अभी वजह का पता नहीं लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोहली इस बारे में खुलासा करते हैं कि क्यों उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था.

इंस्टा पर सबसे मशहूर हस्ती हैं कोहली

विराट कोहली का इंस्टाग्राम से दूर रहना खासकर हैरान करने वाला है, क्योंकि वह इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रोफेशन के भारतीयों में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं सैकनिल्क के अनुसार, उनके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियाई भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रद्धा कपूर और प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसी हस्तियों से आगे हैं. इस बीच, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट लंबे समय से एक ऐसी जगह रहा है जहां वह अपनी ट्रेनिंग, अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ पारिवारिक पल, ब्रांड कोलैबोरेशन, और मोटिवेशनल मैसेज, और भी बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं.

अब कब मैदान पर दिखेंगे कोहली

कोहली अब मैदान पर जुलाई में नजर आएंगे, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज होने वाला है.