अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने लंदन वाले घर में करवाई पूजा, तस्वीर इंटरनेट पर वायरल

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में अपने लंदन वाले घर में एक पूजा रखी. इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही. फोटो में अनुष्का सफेद कार्डिगन और ऑरेंज कलर की स्कर्ट पहने हुए दिख रही थीं. जबकि विराट ने मैचिंग सफेद कुर्ता पहना था, जो उनकी पत्नी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था. इस पूजा-पाठ के बाद यह कपल एक पुजारी के साथ पोज देते हुए देखा गया. ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही है. इसके साथ लिखा था, "विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लंदन में अपने घर पर एक धार्मिक समारोह किया."

पिछले दिसंबर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज, वराह घाट में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए थे. भजन मार्ग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, यह कपल प्रेमानंद जी महाराज के साथ गहरी आध्यात्मिक बातचीत करते हुए देखा गया.

आध्यात्मिक गुरु ने कपल को कई बातें बताईं, उन्हें सलाह दी कि वे अपने काम को भगवान की सेवा के रूप में देखें. उन्होंने जीवन को गंभीरता, विनम्रता और भक्ति के साथ जीने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने उन्हें भगवान का नाम जपने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

इसके अलावा विराट और अनुष्का हाल ही में अलीबाग के जिराड गांव में एक बड़ी जमीन में निवेश करने के लिए सुर्खियों में थे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कपल ने 13 जनवरी को 37.86 करोड़ रुपये में 5 एकड़ जमीन खरीदी. यह खरीदारी पिछले चार सालों में इस इलाके में उनकी दूसरी जमीन की परचेज है. इस बीच यह कपल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को बैलेंस कर रहा है. उन्होंने 2017 में इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की और 2021 में वामिका और 2024 में अकाय का जन्म हुआ.