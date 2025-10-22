विज्ञापन
IND vs AUS: एडिलेड में कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड देख थर-थर कांपेंगे कंगारू, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर

Virat Kohli record in Adelaide: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैच में विराट कोहली एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं.

Virat Kohli upcoming record in Adelaide (विराट कोहली)
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में अब तक खेले गए पंद्रह वनडे मैचों में भारत ने नौ में जीत हासिल की है
  • विराट कोहली ने एडिलेड में बारह अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 975 रन बनाए हैं और पांच शतक लगाए हैं
  • यदि कोहली दूसरे वनडे में शतक बनाते हैं तो वे एडिलेड में तीन वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Virat Kohli's sensational record in Adelaide: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला जाएगा. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर विराट कोहली पर होगी. कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में कमाल का रहा है. इस मैदान पर जब भी किंग कोहली उतरते हैं तो कोई न कोई कमाल जरूर करते हैं. अब इस बार भी उनके यही उम्मीद है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में धमाकेदाक रहा है. बता दें कि एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 9 में भारत को जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच ट्राई रहा है. बता दें कि पिछले 17 सालों में एडिलेड में भारतीय टीम कोई मैच नहीं हारी है. 

Photo Credit: @X(Twitter)

एडिलेड में आग उगलता है कोहली का बल्ला

इस मैदान पर कोहली 12 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 65 की औसत के साथ कुल  975 रन दर्ज है. इस मैदान पर कोहली ने 5 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. वहीं, वनडे में कोहली ने एडिलेड में दो शतक लगाए हैं.

एक शतक लगाते ही एडिलेड में बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड 

अब यदि विराट ने दूसरे वनडे में शतक लगाने का कमाल कर दिया तो किंग कोहली एडिलेड में वनडे क्रिकेट में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. 

एडिलेड में 2 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

  • मार्क वॉ
  • डेविड वॉर्नर
  • विराट कोहली
  • ग्रीम एशले हिक

एडिलेड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक 

  • 8 - माइकल क्लार्क (32 पारी)
  • 7 - डेविड वार्नर (32 पारी) 
  • 7 - रिकी पोंटिंग (46 पारी)
  • 5 - विराट कोहली (17 पारी)
  • 5 - डेविड बून (32 पारी)
  • 5 - एलन बॉर्डर (45 पारी)
  • 4 - ट्रैविस हेड (15 पारी)
  • 4 - मार्क वॉ (33 पारी)
ऑस्ट्रेलियाई वेन्यू पर विराट कोहली के इंटरनेशनल शतक

  • एडिलेड, ओवल में 5 (17 पारी)
  • मेलबर्न में 2 (18 पारी)
  • पर्थ स्टेडियम में 2 (6 पारी)
  • होबार्ट में 1 (1 पारी)
  • मनुका ओवल में 1 (3 पारी)
  • सिडनी में 1 (19 पारी)
  • ब्रिस्बेन में 0 (8 पारी)
  • स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में 0 (1 पारी)
  • 0 और W.A.C.A. पर्थ में 7 पारी)
कोहली का रिकॉर्ड देख थर-थर कांपेंगे कंगारू

एडिलेड में खेले गए वनडे क्रिकेट में कोहली का रिकॉर्ड विराट है. जिससे कंगारूओं को बचकर रहना होगा, इस मैदान पर कोहली ने 4 वनडे पारियों में कुल 244 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक दर्ज है. वैसे, इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन वनडे में धोनी के नाम है. धोनी ने एडिलेड में 6 पारियों में 262 रन बनाए हैं.

वहीं, एडिलेड में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड माइकल क्लार्क के नाम है. क्लार्क ने 15 पारियों में इस मैदान पर 626 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक औऱ तीन अर्धशतक दर्ज है. इस मैदान पर डेविड वॉर्नर के नाम वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. वॉर्नर ने 2017 में इस मैदान पर 179 रन की पारी 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी. 

Virat Kohli, Australia Vs India 2025, India, Australia, Cricket
