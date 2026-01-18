IND vs NZ ODI Series: एक दो नहीं, विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड की बौछार, उपलब्धियां देख खुश हो जाएंगे आप

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज में भारतीय टीम को नाकामयाबी हाथ लगी है. मगर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए तीनों मुकाबले में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. पहली मैच में वह 93 रन बनाने में कामयाब रहे. इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने 23 रनों का योगदान दिया. आखिरी मैच में वह अपने वनडे करियर का 54वां शतक लगाने में कामयाब रहे. इस तरह वह तीन मैचों की सीरीज में (93+23+124) कुल 240 रन बनाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने नौ विशेष उपलब्धियां भी हासिल की, जो कुछ इस प्रकार है-

1 - विराट कोहली इस सीरीज में छ्क्कों की बौछार करते हुए वनडे फॉर्मेट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 150 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

2 - सभी फॉर्मेट के तहत द्विपक्षीय सीरीज में 22,000 रन का आंकड़ा पार किया.

3 - वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

4 - अलग-अलग मैदानों में वनडे फॉर्मेट के तहत सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने.

5 - सभी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी.

6 - सभी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी.

7 - वनडे में नंबर तीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी.

8 - वनडे करियर का 54वां शतक पूरा किया.

9 - 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया.

विराट कोहली का वनडे करियर

विराट कोहली पूरी दुनिया में वनडे फॉर्मेट के तहत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. 2008 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां 311 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 299 पारियों में 58.71 की औसत से 14797 रन निकले हैं. कोहली के नाम वनडे में 54 शतक और 77 अर्धशतक दर्ज है. 183 रनों की खेली गई शतकीय पारी वनडे के एक मैच में खेली गई उनकी सर्वोच्च पारी है.

