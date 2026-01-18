'हमने वही किया जो हम...', 1988 के बाद भारत में मिली खिताबी जीत तो खुश हो गए मिचेल और ब्रेसवेल, जानें क्या कहा

Daryl Mitchell And Michael Bracewell, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज में कीवी टीम की तरफ से शिरकत करते हुए डेरिल मिचेल का प्रदर्शन सराहनीय रहा. पहले वनडे में उन्होंने 84 रनों का योगदान दिया. उसके पश्चात दूसरे वनडे में नाबाद 131 रन बनाने में कामयब रहे. यही नहीं वह निर्णायक मुकाबले में भी 137 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. आखिरी मैच के बाद उन्होंने कहा वर्तमान में रहना उनके लिए अच्छा रहा है.

34 वर्षीय मिचेल ने कहा, 'टीम में योगदान देना अच्छा है. यहां भारत में जीत दर्ज करना खास है. एक ग्रुप के तौर पर हमने जिस तरह से साझेदारियां बनाई, वह अच्छा है.' उन्होंने कहा, 'मैं वर्तमान में रहने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि सही फैसले लूंगा. मुझे अपने देश के लिए खेलना बहुत पसंद है. घरेलू क्रिकेट ने इतने साल तक मेरी मदद की.'

आपको बता दें कि यह 34 वर्षीय खिलाड़ी 2024-25 में भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराने वाली न्यूजीलैंड टीम का भी हिस्सा था. न्यूजीलैंड की टीम में कुछ मुख्य खिलाड़ी नहीं थे और टीम ने माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में 1988 के बाद भारत में अपनी पहली सीरीज जीती.

जीत से गदगद ब्रेसवेल ने कहा, 'पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम ने यहां वनडे श्रृंखला जीती है, यह खास है. आप हमेशा यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं. एक ग्रुप के तौर पर, हमने वही किया जो हम अच्छा करते हैं.' (भाषा इनपुट के साथ)

