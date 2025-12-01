विज्ञापन
गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच रिश्ते ठीक नहीं , वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल हो रहा खराब-रिपोर्ट

खबर है कि भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.

Gautam Gambhir vs Rohit Sharma and Virat Kohli
  • कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली तथा रोहित शर्मा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं
  • कोच और खिलाड़ियों के बीच तालमेल कमजोर होने से भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल प्रभावित हो रहा है
  • कोहली, रोहित और गंभीर के बीच रिश्ते खराब होने से टीम की एकजुटता पर प्रश्नचिह्न लगा है
Gautam Gambhir vs Rohit Sharma and Virat Kohli: सीनियर खिलाड़ियों और कोच के बीच मतभेद भारतीय क्रिकेट में इतिहास रहा है. अब एक बार फिर कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा है जिससे भारतीय वनडे टीम का ड्रेसिंग रूम प्रभावित हो रहा है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट का दिल अभी भी कोहली और रोहित के लिए धड़कता है, जो खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चल रही चर्चा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी मुश्किल में डाल दिया है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच रिश्ते किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं. जिसका असर टीम के माहौल पर पड़ रहा है. 

दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार, हेड कोच गौतम गंभीर के कोहली और रोहित के साथ अब वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे तब थे जब उन्होंने पहली बार राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच का पद संभाला था. असल में, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों दिग्गजों और कोच के बीच रिश्ते तनाव का रूप लेते जा रहे हैं. जागरण ने BCCI के एक सूत्र के हवाले से कहा, "गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक मीटिंग हो सकती है. यह रायपुर या विशाखापत्तनम में हो सकती है - जो दूसरे और तीसरे ODI के वेन्यू हैं."

बीसीसीआई नाराज

वनडे टीम के माहौल के लेकर आ रही खबरों से बीसीसीआई नाराज हैं. जैसे ही साउथ अफ्रीका ODIs शुरू हुए, कोहली और गंभीर के रिश्ते भी चर्चा का विषय बन गए, और बातचीत बहुत कम हो गई. हालांकि, BCCI के नज़रिए से मौजूदा हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हेड कोच गंभीर की सोशल मीडिया पर पब्लिक में बुराई से सीनियर मैनेजमेंट परेशान है. रिपोर्ट में कहा गया, "ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान, रोहित और अगरकर ने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की. तब से अब तक, कोहली और गंभीर ने भी एक-दूसरे से ज़्यादा बात नहीं की है. इसके अलावा, जिस तरह से कोहली और रोहित के फैंस सोशल मीडिया पर गंभीर पर हमला कर रहे हैं, उससे BCCI परेशान है."

Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
