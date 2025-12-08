विज्ञापन
Virat V/S Sachin: कोहली के पास 2027 तक 34 मैच, सचिन के सौ शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो करना होगा 'ढाई गुना चैलेंज' पास, जानें गणित

Kohli vs Sachin: फिलहास कोहली जहां खड़े हैं, वहां से उन्हें सचिन के सौ शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 'ढाई गुना चैलेंज' को स्वीकारना होगा और फिर इसे तोड़ना होगा

Read Time: 4 mins
हाल ही में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में लगातार दो शतक जड़कर इस फॉर्मेट में अपने शतकों की संख्या को 53 और कुल शतकों के जोड़ को 84 पर पहुंचाया, तो मीडिया सहित तमाम बड़े पंडित इस नैरेटिव पर आ गए कि क्या कोहली सचिन के सौ शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर तोड़ पाएंगे, तो कितने मैच और लगेंगे, वगैरह-वगरैह? वैसे अब जबकि कोहली और रोहित दोनों को लेकर ही चर्चा 2027 विश्व कप में खेलने या न खेलने को लेकर चल रही है, तो बात इसी साल तक की कर लेते हैं. साल 2027 एशिया कप खेले जाने तक कोहली के पास 34 मैच हैं. ऐसे में आप जानिए कि अगर कोहली के 34 मैचों में उनके संभावित 100 शतकों का 'गणितिज्ञ योग' क्या कह रहा है. आप डिटेल से जान लीजिए

फिलहाल कोहली के शतकों की स्थिति

कोहली के तीनों फॉर्मेटों में मिलाकर कुल 84 शतक हैं. इनमें टेस्ट में 30, वनडे में 53 और एक सेंचुरी टी20 से निकली है. यहां से विराट को सचिन के सौ शतक (51 टेस्ट+49 वनडे) से आगे निकलने के लिए 17 सेंचुरी की और दरकार है, लेकिन यह काम उनके लिए बिल्कुल भी आसन नहीं होने जा रहा. कोहली को बाकी बचे 34 मैचों में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 17 शतक बनाने होंगे. इसके लिए कोहली को शतक बनाने की दर में ढाई गुना इजाफा करना होगा

  • कोहली के वर्मतान में प्रति मैच शतक बनाने की दर= शतक  ( भाग) मैचों की संख्या       
  •  53 (भाग)  307= 17.3 % दर
  • कोहली के वर्मतान में प्रति पारी शतक बनाने की दर=18 %

साफ है कि अगले 34 मैचों में कोहली को 17 शतक बनाने के लिए अपनी प्रति मैच शतक की दर को यहां से करीब 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 % करना होगा, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा.

अगर 2027 तक कोहली के मैचों की संख्या बढती है, तो:-

मान लीजिए कि अगर साल 2027 के आखिर तक मैचो की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर कोहली को प्रति मैच शतक की दर कितनी रखनी पड़ेगी:

अगर कोहली 34 की जगह 40 मैच खेलते हैं, तो उन्हें प्रति मैच शतक की तरह को 40 प्रतिशत और मैचों की संख्या 45 होने पर इस दर को 35.6 % रखना होगा. और यह दर वर्तमान से ढाई गुना दर  है.

वर्तमान दर (17.3 %) से 2027 तक बना पाएंगे इतने शतक

अगर कोहली वर्तमान दर से चले तो वह अगले 34 मैचों में 5-6 शतक बना पाएंगे. मतलब हर साल 3 शतक. 40 मैचो में शतकों की संख्या 6-7 और 45 वनडे मैचों में शतकों का आंकड़ा 7-8 शतक होगा. मतलब हर साल  4 शतक. लेकिन इतने भर से बात नहीं बनेगी और वर्तमान दर से कोहली 2027 तक 90-92 शतक ही बना पाएंगे, जो सौ शतकों से खासा कम रह जाएगा.

कुल मिलाकर बात यह है कि...

बात यह है कि अगर अगर दो साल में विराट को बाकी 17 शतक बनाने हैं, तो फिर कुछ ऐसी तस्वीरें बन रही हैं: 

मैच                    दर

34                    50 %

40                   40 %

45                   35.6 %

इन तीनों ही दरो ंके हिसाब से हर साल कोहली को 17 मैच मिलने पर 8 शतक, 20 मैच मिलने पर भी हर साल 8 शतक, और साल में 22 वनडे मिलने पर प्रतिवर्ष 2027 तक 7.8 शतक बनाने होंगे. और यह वर्तमान प्रति पारी शतक की दर के हिसाब से अगले दो साल के लिए यह दर करीब दो से ढाई गुना हो जाती है. मतलब कोहली को सचिन का रिकॉर्ड यहां से साल 2027 तक सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हर साल 3-4 की जगह 8.5 शतक बनाने होंगे और यह ढाई गुना चैलेंज खासा बड़ा है. देखते हैं कि 2026 में कोहली शतकों के लिहाज से कौन से गीयर में बैटिंग करते हैं

Sachin Ramesh Tendulkar, Virat Kohli, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
