विराट कोहली के वनडे इतिहास की पांच बड़ी पारियां जिसने लगाई उनके 'रन मशीन' टाइटल पर मुहर

Virat Kohli Big Knocks in ODI Cricket: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अगर किसी बल्लेबाज़ ने निरंतरता, जोश और आत्मविश्वास को एक साथ बयां किया है, तो वो हैं विराट कोहली. उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है. वो जुनून, क्लास की मिसाल है. चाहे मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना हो या नई शुरुआत देना, विराट हर स्थिति में टीम के लिए खड़े रहे हैं और जब बात कप्तानी की हो तो विराट ने अपना मास्टर क्लास यहां भी दिखाया था जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में आकड़ों के लिहाज से हमेशा बुलंदियों पर रहेगा. आइए जानते हैं उन पांच बड़ी पारियों के बारे में, जिन्होंने उन्हें बना दिया क्रिकेट का ‘किंग कोहली'.

1. 183 रन बनाम पाकिस्तान (एशिया कप 2012, ढाका)

यह पारी हर भारतीय फैन के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी. पाकिस्तान ने 330 रन का विशाल लक्ष्य रखा था और भारत की शुरुआत कमजोर रही. तभी तीसरे नंबर पर आए युवा विराट कोहली ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने 22 चौके और 2 छक्के की मदद के साथ सिर्फ 148 गेंदों में 183 रन ठोक दिए. सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी साझेदारी ने मैच की दिशा ही बदल दी. कोहली ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच को खुद नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी हैं. इसी इनिंग से उनके ‘चेज मास्टर' के रूप की शुरुआत हुई.

2. साल 2016, 154 रन बनाम न्यूजीलैंड (मोहाली)

भारत को 286 रन का लक्ष्य मिला था और शुरुआती झटके लग चुके थे. लेकिन कोहली और धोनी की साझेदारी ने मैच पलट दिया. कोहली ने 120 गेंदों में नाबाद 154 रन बनाए और अंत तक टिके रहे. उन्होंने शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन से दिखाया कि असली चेज़ कैसे की जाती है. यह पारी उनके शांत दिमाग और रणनीतिक सोच की बेजोड़ मिसाल है.

3. साल 2018, 160 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका (केपटाउन)

केपटाउन की तेज और उछाल भरी पिच पर जब बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, कोहली ने एक छोर थामे रखा. उन्होंने 159 गेंदों में नाबाद 160 रन ठोके और भारत को बड़ा स्कोर दिलाया. यह सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धैर्य की भी मिसाल थी. साउथ अफ्रीकी गेंदबाज़ों के खिलाफ यह इनिंग विराट की सबसे परिपक्व पारियों में गिनी जाती है.

4. विशाखापट्टनम, 2018, 157 रन बनाम वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मैच रन फेस्ट था, लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाज़ी ने सबको फीका कर दिया. उन्होंने 129 गेंदों में नाबाद 157 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के जड़े थे. इस पारी में उन्होंने अपनी क्लासिक टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन से गेंदबाज़ों को बेबस कर दिया. यह इनिंग बताती है कि कोहली कैसे हर फॉर्मेट में अपने टेंपो को नियंत्रित रखते हैं.

5. 166 रन बनाम श्रीलंका (जनवरी 2023, तिरुवनंतपुरम)

जब कई लोगों को लगा कि विराट का सर्वश्रेष्ठ दौर बीत चुका है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने बल्ले से जवाब दिया. कोहली ने सिर्फ 110 गेंदों में नाबाद 166 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे. यह पारी उनके करियर का नया अध्याय साबित हुई. यह एक ‘कमबैक' नहीं, बल्कि एक बयान थी “क्लास कभी पुरानी नहीं होती.”