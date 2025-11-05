विज्ञापन
बिहार में मतदान से पहले ही ये सीट हार गई जनसुराज, हो गया बड़ा खेल

  • मुंगेर विधानसभा सीट पर चुनाव से ठीक पहले जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है
  • संजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी का समर्थन सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है
  • संजय सिंह ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर विकास और स्थिर सरकार के हित में यह निर्णय लिया है
मुंगेर:

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर सीट पर मतदान से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा समर्थित 'जन सुराज' अभियान के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक भाजपा (NDA) में शामिल होने का फैसला कर लिया. मतदान के लिए एक दिन से भी कम समय बचा होने के कारण, संजय सिंह के इस कदम को मुंगेर सीट पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

भाजपा प्रत्याशी ने दिलाई सदस्यता

जानकारी के अनुसार, जन सुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस कदम के साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आने की घोषणा कर दी है. मुंगेर विधान सभा में हुए इस बड़े उलटफेर से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म हो गई है कि क्या यह 'जन सुराज' के लिए एक झटका है और यह भाजपा उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता खोल सकता है. 

बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बोले संजय कुमार?
जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने यह फैसला विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीतियों से वे प्रभावित हैं और क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के साथ काम करेंगे.

मुंगेर में 'बड़ा खेल' की संभावना

संजय सिंह के जन सुराज से हटकर भाजपा का दामन थामने से मुंगेर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से जन सुराज को समर्थन दे रहे वोट बैंक का झुकाव अब भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय की ओर हो सकता है, जिससे चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में जा सकता है.

