IND vs AUS: विराट के पोस्ट ने बढ़ाई क्रिकेट जगत की धड़कने, सोशल मीडिया पर फैंस ने ऐसे किया किंग कोहली का समर्थन

Fans Reaction on Virat Kohli Cryptic Post IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी से पहले, बल्लेबाज़ विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश पोस्ट किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं. कोहली ने एक पोस्ट में लिखा, "आप असल में तभी असफल होते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं." यह पोस्ट एक घंटे के भीतर 739 हज़ार से ज़्यादा बार देखा गया और वायरल हो गया.

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के साथ ही एक पोस्ट करने के साथ ही फैंस को हैरान कर दिया मानों विराट कह रहें हो की स्वागत नहीं करोगे हमारा. विराट कोहली के पोस्ट करने के साथ ही फैंस का रिएक्शन भी आने लगा, एक फैन ने लिखा 'रिटायरमेंट लोडिंग...'

Retirement loading? — Abhishek (@be_mewadi) October 16, 2025

एक और फैंन ने लिखा, 'पुराना तो बस एक ट्रेलर था। मुझे लगता है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी वापसी अभी तक नहीं हुई है'. भगवान का इंतज़ार है, कोहली जी.

old one was just a trailer. i think the biggest comeback in the history of mankind is not happened yettt



waiting god kohliji ❤️ pic.twitter.com/zPD3LaeLEm — Rav𝙔 (@imRavY_) October 16, 2025

The greatest white-ball cricketer ever To Play White Ball Cricket. Is coming for 2027 world cup pic.twitter.com/kca9MFt3mK — ` (@Atomickohli18) October 16, 2025

भारत का ऑस्ट्रेलिया का सफ़ेद गेंद वाला दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहले वनडे मैच से शुरू होगा, उसके बाद क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज़ शुरू होगी. कोहली मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं. वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

जून 2024 से टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों से संन्यास लेने के बाद, कोहली का ध्यान अब पूरी तरह से भारत के लिए वनडे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रतिबद्धताओं पर है. 302 वनडे मैचों में 14,181 रन बनाने वाले कोहली ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट तब खेला था जब उन्होंने आईपीएल 2025 के फाइनल में मैच विजयी 43 रनों की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर आखिरकार अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी.

कोहली अब नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे, जिन्हें वनडे कप्तान बनाया गया है और वे रोहित की जगह लेंगे, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है. वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है और 36 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित का हालिया फॉर्म खराब है, ऐसे में उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं.

गौतम गंभीर ने 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य के बारे में पूछे जाने पर बेबाक जवाब देते हुए कहा कि टीम के लिए वर्तमान में रहना ज़रूरी है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों का ऑस्ट्रेलिया का वनडे दौरा सफल रहेगा, जो 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगा.

"देखिए, वनडे विश्व कप अभी लगभग ढाई साल दूर है और मुझे लगता है कि वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है. ज़ाहिर है, कई अच्छे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी काम आएगा. उम्मीद है कि इन दोनों खिलाड़ियों का दौरा सफल रहेगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हमारा दौरा सफल रहेगा," गंभीर ने कहा था.

(IANS इनपुट के साथ)