Virat Kohli: भूल जाइए मोहम्मद अजहरुद्दीन को, इस महारिकॉर्ड के लिए दुनिया अब विराट कोहली को रखेगी याद

Virat Kohli Broke Mohammad Azharuddin Record: टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय टीम की तरफ से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लपकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को पछाड़ा है. 62 वर्षीय पूर्व कप्तान ने देश के लिए वनडे में 156 कैच पकड़े थे. वहीं आज (23 फरवरी 2025) दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नसीम शाह का कैच पकड़ते हुए विराट कोहली के कैचों की संख्या 157 हो गई है. जिसके साथ ही वह देश के लिए वनडे में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. सचिन ने देश के लिए वनडे में 140 कैच पकड़े हैं. 126 कैचों के साथ राहुल द्रविड़ चौथे स्थान पर काबिज हैं. पांचवें स्थान पर सुरेश रैना का नाम है. जिन्होंने 102 कैच लपके हैं. ये वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विकेटकीपर के तौर पर नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर कैच पकडे हैं

