Virat Kohli Statement on Bowlers: राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB vs RR Eliminator) के बीच आईपीएल 2024 एलिमिनेटर से पहले, विराट कोहली (Virat Kohli Statement on Opposition Bowlers) ने कहा कि वह 'बड़े आंकड़ों के शौकीन नहीं हैं' और उन्होंने कभी भी गेंदबाज का गेंदबाजी विश्लेषण नहीं देखा है. विराट (Virat Kohli in IPL 2024) इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं और 155.60 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जो उनके आईपीएल करियर का बेस्ट है. वह वर्तमान में 708 रनों के साथ ऑरेंज कैप तालिका में शीर्ष पर हैं.

कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "मैं चीजों को बहुत सरल रखना पसंद करता हूं. मैं बड़े आंकड़ों का शौकीन नहीं हूं. मैंने वास्तव में कभी किसी गेंदबाज का विश्लेषण नहीं देखा है. "मुझे बस खुद पर भरोसा करना होगा और गेंद पर प्रतिक्रिया देनी होगी और किसी भी स्थिति में अपना बेस्ट देना होगा. जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर सोच रहे होते हैं, तो आप आने वाली स्थितियों का समाधान ढूंढ लेंगे."

