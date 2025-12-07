विज्ञापन
कोहली ने क्या खूब खेला, पहले 2 बार '0' पर आउट, उसके बाद 4 पारियों में यह कारनामा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह वनडे में लगातार 2 पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद अगली 4 पारियों में 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने 61 गेंद शेष रहते नौ विकेट से जीत हासिल की
  • युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता
  • विराट कोहली ने लगातार दो शून्य आउट के बाद चार पारियों में 50 से अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां भारतीय टीम 61 गेंद शेष रहते 9 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरूर युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे. जिन्हें 116 रनों की नाबाद शतकीय पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन को भी भुलाया नहीं जा सकता है. 'हिटमैन' शर्मा ने पारी का आगाज करते हुए 73 गेंदों में 75 और विराट कोहली ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 144.44 की स्ट्राइक रेट से 65 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह वनडे में लगातार 2 पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद अगली 4 पारियों में 50+ का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 बार शून्य पर हुए थे आउट 

हाल ही में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी. सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले में कोहली बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह पर्थ और एडीलेड मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए थे. हालांकि, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा. सीरीज के आखिरी मुकाबले में उन्होंने सिडनी में नाबाद 74 रन बनाए. उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में क्रमशः 135 और 102 रनों की शतकीय पारी खेली. यही नहीं सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने नाबाद 65 रनों का योगदान दिया. इस तरह पिछले 4 पारियों में वह 4 बार 50+ का स्कोर बनाने में कामयाब रहे. 

कोहली का वनडे करियर 

बात करें कोहली के वनडे करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक 308 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 296 पारियों में 58.46 की औसत से 14557 रन निकले हैं. कोहली के नाम वनडे में 53 शतक और 76 अर्धशतक दर्ज है. 'किंग' कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं.

