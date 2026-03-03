विज्ञापन
WAR Update

मां महिमा चौधरी की तरह बेहद मासूम और खूबसूरत हैं बेटी अरियाना, स्‍टाइल के मामले में बड़े- बड़े स्‍टार्स को देती हैं मात

महिमा चौधरी और अरियाना चौधरी वैरायटी मैगजीन के लॉन्च इवेंट पर पहुंची थी. जहां पर महिमा ने साड़ी पहन रखी थी और उनकी बेटी कुर्ते में बेहद कमाल की लगीं. उन दोनों के लुक के चर्चे लोगों ने खूब किए और ये सभी को पसंद भी खूब आए.

Read Time: 2 mins
Share
मां महिमा चौधरी की तरह बेहद मासूम और खूबसूरत हैं बेटी अरियाना, स्‍टाइल के मामले में बड़े- बड़े स्‍टार्स को देती हैं मात
महिमा और अरियाना के लुक को देख कर सीखें स्टाइलिंग.

Mahima Chaudhary Style: बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का परचम लहराने वाली महिमा चौधरी एक बार फिर से खबरों मे आई हैं. लेकिन इस बार वो खबरों में अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी अरियाना के साथ छाई हुई हैं. अब लाइमलाइट में सिर्फ महिमा ही नहीं बल्कि उनकी बेटी अरियाना चौधरी भी शामिल हैं. उनका स्टाइल और फैशन सेंस लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. वहीं दोनों को लोग हमशक्ल कहकर बुलाते हैं. हाल ही में एक इवेंट में अरियाना और महिमा चौधरी साथ में नजर आई और दोनों ही अपने देसी लुक से छाई हुई थीं. 

महिमा चौधरी और अरियाना चौधरी वैरायटी मैगजीन के लॉन्च इवेंट पर पहुंची थी. जहां पर महिमा ने साड़ी पहन रखी थी और उनकी बेटी कुर्ते में बेहद कमाल की लगीं. उन दोनों के लुक के चर्चे लोगों ने खूब किए और ये सभी को पसंद भी खूब आए. अगर आप भी अपनी मां के साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो महिमा और अरियाना के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं. 

इस इवेंट में महिमा चौधरी ने बेज कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है वहीं अरियाना ने बेज और ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना है.

Latest and Breaking News on NDTV

महिमा की साड़ी का बेज कलर अरियाना के सुनहरे और ग्रीन कलर के सूट और जरी पैटर्न के साथ जंच रहे हैं.
महिमा की साड़ी पर बनी फ्लोरल बेल भी अरियाना के सूट की कढ़ाई से कुछ मैच कर रही है.
दोनों ने बहुत ही मिनिमल जूलरी पहनकर अपनी ड्रेस को ज्यादा हाइलाइट किया है. 

बता दें ये पहली बार नहीं है इसके पहले भी महिमा अपनी बेटी अरियाना के साथ इस तरह के लुक में नजर आ चुकी हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

व्हाइट और ग्रे कलर की ड्रेस के साथ अरियाना ने हाई हील्स पहनी हैं.वहीं महिमा चौधरी ने बेज कलर की ड्रेस के साथ शॉर्ट कोट कैरी किया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस पिक में महिमा चौधरी बेटी अरियाना चौधरी की बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahima Chaudhry Arina Chaudhry Desi Look, Mahima Chaudhry Arina Chaudhry Variety India Event, Mahima Chaudhry Jj Valaya Saree, Arina Chaudhry Anarkali Look
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com