'विनम्र बने रहिए', आंखों में नमी और खुशी लिए प्रेमानंद महाराज से मिले विराट-अनुष्का, देखें Video

- विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे मुलाकात की
- प्रेमानंद महाराज ने दोनों से अपने कार्य को भगवान की सेवा समझने और नाम जप करने की सलाह दी
- यह कपल इस वर्ष वृंदावन का तीसरा दौरा कर चुका है और हाल ही में यूके से भारत लौटा है
Virat Kohli visits Premanand Ji Maharaj's ashram: भारतीय दिग्गज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए एक बाऱ फिर पहुंचे, वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने के दौरान कोहली के चेहरे पर चमक थी तो वहीं, अनुष्का शर्मा काफी इमोशनल दिखीं, दोनों ने मिलकर महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया. वीडियो में, जिसे भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की ओर से साझा किया गया था, प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से कहा कि वे अपने काम को "भगवान की सेवा" के रूप में मानें. प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से कहा, "अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए. विनम्र रहिए. और खूब नाम जपिए.
प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से बात की और कहा, "अपने कार्य को सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और नामजप कीजिए, जो मेरा असली पिता है, उसको एक बार देखें, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। उन्हें देखने की लालसा तो होनी चाहिए."
यह इस साल कपल का वृंदावन का तीसरा दौरा था. यह कपल पिछले हफ़्ते UK से भारत लौटा था. जनवरी में, विराट, अनुष्का शर्मा और उनके बच्चे प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन गए थे. इस साल मई में कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा के एक दिन बाद, दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज से भी आशीर्वाद लिया था.
बता दें कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली ने दो शतक जमाया था और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. कोहली ने दो शतक ठोका था. अब कोहली 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखेंगे. इसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे.
