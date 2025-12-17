विज्ञापन
विशेष लिंक

TV Price Hike: नए साल में टीवी खरीदना पड़ेगा महंगा! जानिए क्या है वजह और जनवरी से कितने बढ़ सकते हैं दाम

TV Price Hike from January 2026: अगर आप जनवरी में टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो बेहतर यही है कि अभी ही नया टीवी खरीद लें. इसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, और आने वाले महीनों में और महंगी होने की संभावना है.

Read Time: 3 mins
Share
TV Price Hike: नए साल में टीवी खरीदना पड़ेगा महंगा! जानिए क्या है वजह और जनवरी से कितने बढ़ सकते हैं दाम
TV price In January 2026: नए साल में TV पर महंगाई का झटका! जनवरी से बढ़ने वाले हैं दाम: जानिए आपके घर की टीवी क्यों हो रही है महंगी
नई दिल्ली:

TV Price Hike In India 2025: अगर आप नए साल 2026 में टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. जनवरी से टीवी के दाम बढ़ने वाले हैं, जिससे नई टीवी खरीदने के लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी से टीवी महंगे हो सकते हैं. जानिए अचानक टीवी के दाम बढ़ने के पीछे क्या है वजह और कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. 

मेमोरी चिप्स की कमी और रुपये का असर

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, LED और स्मार्ट टीवी के दाम 3 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं. इसकी वजह  मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमत और रुपये की वैल्यू में लगातार आ रही गिरावट  बताई गई है.

बता दें कि भारत में टीवी बनाने में सिर्फ 30 प्रतिशत ही लोकल लागत होती है, बाकी हिस्से के लिए कंपनियों को महंगे इम्पोर्टेड पार्ट्स इम्पोर्ट करने पड़ते हैं. इसमें ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप्स और मदरबोर्ड शामिल हैं.

वहीं, ग्लोबल मार्केट में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. कंपनियां अब AI सर्वर के लिए चिप्स बना रही हैं, जिससे टीवी जैसी पुरानी डिवाइस के लिए चिप्स कम उपलब्ध हो रही हैं और कीमतें बढ़ रही हैं. यही वजह है कि नए साल में आपके पसंदीदा टीवी का बजट बढ़ सकता है.

कंपनियों का क्या कहना है?

Haier Appliances India के प्रेसिडेंट NS सतीश ने कहा कि LED टीवी की कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. 

SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह ने बताया कि मेमोरी चिप्स की कीमत पिछले तीन महीनों में 500 प्रतिशत बढ़ गई है, जिससे जनवरी में टीवी की कीमत 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

Videotex के डायरेक्टर अरूण बजाज ने भी कहा कि फ्लैश मेमोरी और DDR4 की कीमतें 1000 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, और यह दबाव अगले साल के दूसरी तिमाही तक जारी रह सकता है.

रुपए की कमजोरी का असर

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य गिरकर 90 के पार चला गया है. इससे इम्पोर्टेड पार्ट्स की लागत बढ़ गई है. कंपनियां इसे अपने प्रोडक्ट की कीमतों में लागू करेंगी.

सरकार की राहत के बावजूद बढ़ेंगी कीमतें

हाल ही में सरकार ने 32 इंच और उससे बड़े टीवी पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था, जिससे करीब 4,500 रुपए की राहत मिली थी.लेकिन मेमोरी चिप्स की किल्लत और रुपये की कमजोरी के कारण इस राहत का असर अब ज्यादा समय तक नहीं दिख पाएगा.

दूसरी तिमाही में स्मार्ट टीवी की शिपमेंट्स में 4% की गिरावट

काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में स्मार्ट टीवी की शिपमेंट्स में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है.इसके पीछे वजह यह है कि छोटे स्क्रीन वाले टीवी की मांग अब कम हो गई है और लोग खर्च भी कम कर रहे हैं.

भारत का टीवी मार्केट 2024 में 10-12 बिलियन डॉलर के आस-पास था. स्मार्ट टीवी की बढ़ती मांग, बड़ी स्क्रीन और OTT कंटेंट के कारण फ्यूचर में यह बाजार और भी बढ़ सकता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TV Price Hike, TV Price In India, TV Price Increase, Chip Crisis, Currency Depreciation
Get App for Better Experience
Install Now