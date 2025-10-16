विज्ञापन
IND vs AUS: रोहित-विराट की जोड़ी संग पर्थ पहुंची टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी तीन वनडे मैचों की सीरीज

Team India Along WIth Rohit And Virat Reached Perth: भारत को रविवार से पर्थ में तीन एकदिवसीय मैच खेलने हैं, उसके बाद एडिलेड और सिडनी में मैच होंगे.

Team India Along WIth Rohit And Virat Reached Perth: विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ियों के साथ 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए पर्थ पहुंच गए है. कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य भी शामिल है.

आपको बता दें की यह ग्रुप बुधवार सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जहां कुछ प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे.

भारत को रविवार से पर्थ में तीन एकदिवसीय मैच खेलने हैं, उसके बाद एडिलेड और सिडनी में मैच होंगे. इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी और इस फार्मेट के विशेषज्ञ खिलाड़ी संभवतः 22 अक्टूबर को रवाना होंगे. यह सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी.

रोहित और कोहली, जो अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं, के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण यह वनडे सीरीज काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. मंगलवार को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की सफाई के बाद, गंभीर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों आगामी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि उन्होंने 2027 विश्व कप में उनकी संभावनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की.

सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा था, "50 ओवरों का विश्व कप अभी ढाई साल दूर है. वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है. जाहिर है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वे वापसी कर रहे हैं. उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काम आएगा."

दोनों पूर्व कप्तानों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर गंभीर ने कहा, "उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी एक सफल दौरा कर पाएंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हम एक सफल सीरीज खेल पाएंगे."

