श्रीलंकाई टीम ने एक बड़ी चाल चलते हुए हर किसी को चौंका दिया है. पड़ोसी देश ने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौड़ को टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने का फैसला लिया है.

T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने चली सबसे बड़ी चाल, जिसने भारत को बनाया चैंपियन, उसे बनाया कोच
Vikram Rathour
  • श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौड़ को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है
  • विक्रम राठौड़ के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है और उन्होंने भारतीय टीम के साथ काम किया है
  • वर्ष 2024 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था जिसमें राठौड़ बल्लेबाजी कोच थे
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे पहले श्रीलंकाई टीम ने एक बड़ी चाल चलते हुए हर किसी को चौंका दिया है. पड़ोसी देश ने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौड़ (Vikram Rathour) को टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने का फैसला लिया है. राठौड़ के पास कोचिंग देने का लंबा अनुभव है. साल 2024 में जब भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने हाथ में उठाया था. उस दौरान टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ही थे.

8 फरवरी को है श्रीलंका का पहला मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंकाई टीम का पहला मुकाबला 8 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के साथ है. आगामी टूर्नामेंट के लिए श्रीलंकाई टीम का ऐलान भी हो चुका है. वर्ल्ड कप में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) करते हुए नजर आएंगे. शनाका बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करने में भी महिर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका की (प्रीलिमिनरी स्क्वाड)

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानगे, चरिथ असालंका, कामिंडु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश तीक्षणा, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत और ट्रेवीन मैथ्यू. 

Sri Lanka, Vikram Rathore, Cricket
