15 साल का इंतजार और उतरते ही धमाका, विराट कोहली ने रचा इतिहास, सचिन के साथ खास क्लब में हुए शामिल

Most Runs in List A: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आज मैदान में उतरते ही बड़ा कीर्तिमान रच दिया. 15 साल का इतिहास खत्म करते हुए किंग कोहली बुधवार को भारत की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने उतरे. विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलने उतरे किंग कोहली मात्र एक रन बनाते ही घरेलू क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे किए. किंग कोहली अब भारत की ओर से लिस्ट ए में 16 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गए है. किंग कोहली के आगे केवल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने लिस्ट ए 21999 रन बनाए हैं. उनके पीछे किंग कोहली 16 हजार प्लस रन के साथ है.

आंध्र प्रदेश ने दिया है 299 रनों का लक्ष्य

मालूम हो कि विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला जा रहा है. यह मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए. आंध्र प्रदेश की ओर से रिकी भुई ने शानदार शतक जमाया. रिकी ने 105 गेंदों पर 122 रन बनाए.

दिल्ली की शुरुआत रही खराब, कोहली संभाल रहे पारी

299 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज अर्पित राणा बिना खाता खोले पहले ही ओवर में आउट हुए. अर्पित के आउट होने के बाद कोहली बल्लेबाजी करने उतरे. खबर लिखे जाने तक विराट कोहली 15 गेदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं.

लिस्ट-ए में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज



सचिन तेंदुलकर – 21,999 रन

विराट कोहली – 16,000 प्लस रन

सौरव गांगुली – 15,622 रन

रोहित शर्मा – 13,758 रन

शिखर धवन – 12,074 रन

