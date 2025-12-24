14 छक्के, 320 की स्ट्राइक रेट से तूफानी शतक, T-20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल हुए ईशान किशन ने मचाया गदर

Ishan Kishan Record: अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बनाने वाले ईशान किशन ने आज विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में बड़ा धमाका किया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में कर्नाटक के खिलाफ ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों में शतक बनाया. यह भारत की ओर से लिस्ट ए में दूसरा सबसे तेज शतक है. आज ही बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक पूरा कर पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था.

7 चौके, 14 छक्के, 320 की स्ट्राइक रेट से 125 रनों की पारी

कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मैच में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 39 गेदों पर 125 रनों की पारी खेली. इस पारी में ईशान किशन के बल्ले से 7 चौके और 14 छक्के निकले. ईशान का स्ट्राइक रेट 320.51 का रहा. ईशान किशन का यह धमाका बताया है कि उनकी बल्लेबाजी में कितना तूफान है.

तूफानी शतक जमाने के बाद जश्न मनाते ईशान किशन.

नंबर 6 बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने जड़ा तूफानी शतक

कर्नाटक के खिलाफ खेले गए इस मैच में ईशान किशन नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे. उनकी तूफानी पारी के दम पर झारखंड ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 412 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. ईशान के अलावा झारखंड की ओर से विराट सिंह ने 88 रनों की पारी खेली. साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने 63 रन बनाए.

सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में ईशान ने बनाए थे 517 रन

मालूम हो कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन इससे पहले सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए. इस दौरान दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. हरियाणा के खिलाफ फाइनल मैच में ईशान ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.

तीन साल बाद टीम इंडिया में हुई है ईशान की वापसी

स्मैट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई. उन्हें संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. इसी के साथ उन्हें लंबे वक्त बाद भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है.



