Vijay Hazare Trophy 2025: फैंस के लिए आ गया बड़ा अपडेट, चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब यहां खेला जाएगा मुकाबला

Vijay Hazare Trophy 2025 Venue Update: कर्नाटक पुलिस द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ और सुरक्षा मामलों की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों की अनुमति नहीं मिलने के बाद इस वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया, "एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे. यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है."

अधिकारी ने कहा, "पहले मैच के लिए हिस्सा लेने वाली दोनों टीमों को बता दिया गया है. उनका प्री-मैच ट्रेनिंग सेशन अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा." पहला मैच दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होना था.

बेंगलुरु में विजय हजारे के सभी मैच बिना दर्शकों के होंगे. बेंगलुरु पुलिस ने एयरोस्पेस पार्क के आसपास कड़ी सुरक्षा का भरोसा दिया है. कर्नाटक पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मैच के लिए गंभीर सुरक्षा और भीड़-नियंत्रण की चिंताओं का हवाला देते हुए इजाजत देने से मना कर दिया है.

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकारियों और फायर डिपार्टमेंट के पूरी तरह से इंस्पेक्शन के बाद लिया गया, जिन्होंने वेन्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी की तैयारियों में बड़ी कमियों की पहचान की. सोमवार को, कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी, जिसमें पुलिस, पब्लिक वर्क्स और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल थे, ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का इंस्पेक्शन किया और एक रिपोर्ट सौंपी.

कमिश्नर सिंह ने कहा, "गृह विभाग के कहने पर कमेटी सोमवार को स्टेडियम गई थी. फायर, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेसकॉम), ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और पुलिस समेत अलग-अलग विभाग के अधिकारियों ने स्टेडियम की जांच की थी. अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक, चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को होने वाले मैच के लिए परमिशन नहीं दी गई है."

दिल्ली की टीम में विराट कोहली और ऋषभ पंत की मौजूदगी की वजह से दर्शकों की बड़ी संख्या चिन्नस्वामी स्टेडियम में आने की उम्मीद थी.

