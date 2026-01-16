विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy 2025-26: विदर्भ के अमन मोखाडे का बड़ा कारनामा, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी, कोहली, सहवाग भी नहीं कर सके

Vijay Hazare Trophy, Aman Lokhade: अमन मोखाड़े ने जो कारनामा किया है, उससे वह एकदम से फैंस और भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गए हैं

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विदर्भ के अमन मोखाडे का बड़ा कारनामा, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी, कोहली, सहवाग भी नहीं कर सके
Aman Mokhade: अमन मोखाडे घरेलू क्रिकेट में एकदम से चर्चा का विषय बन गए हैं

Aman Mokhade's world record: हाल ही में अपने तूफानी प्रदर्शन से चर्चा में आए विदर्भ के ओपनर अमन मोखाड़े (Aman Mokhade) ने वीरवार को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शानदार शतकीय पारी के साथ ही लिस्ट 'ए' क्रिकेट (इसमें अंतर्राष्ट्रीय वनडे, किसी देश विशेष के घरेलू वनडे, 40 से 60 ओवर तक के मैच) में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मोखाड़े ने कर्नाटक के खिलाफ 122 गेंदों पर 12 चौकों , 2 छक्कों से 138 रन बनाए. उनकी इस पारी से विदर्भ 6 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचा, तो शतकीय पारी से ही मोखाडे़ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.  दक्षिण अफ्रीका के महान दिग्गज और पूर्व ऑलराउंडर शान पोलक के पिता ग्रीम पोलक, मोखाड़े से पहले लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर थे. लेकिन अब उनके साथ-साथ अमन मोखाड़े का भी नाम लिया जाएगा. इन दोनों ने ही यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 16 पारियां लीं. यह वह कारनामा है, जो भारतीय इतिहास में न तो सचिन तेंदुलकर और न ही वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर सके.

फिलहाल टूर्नामेंट में बल्लेबाज नंबर-1

मोखाड़े साल 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी विदर्भ के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे. और अब उन्होंने विजय हजारे में भी झंडे गाड़ दिए हैं. उन्होंने नौ पारियों में 781 रन बनाए हैं. उनका औसत 97.62 का रहा है. इस दौरान उन्होंने पाँच शतक और एक अर्धशतक जड़ा. और फिलहाल वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. किसी एक विजय हज़ारे ट्रॉफी संस्करण में पाँच शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया संयुक्त सर्वाधिक रिकॉर्ड है. कर्नाट के और टीम इंडिया के लिए खेल चुके देवदत्त पडिक्कल (9 मैच, 725 रन) दूसरे नंबर पर हैं.

 सबसे तेज भारतीय बने, छोड़ दिया इन दो को पीछे

जहां तक भारतीय बल्लेबाजों की बात है, जो पहले इस रिकॉर्ड पर कर्नाटक के लिए ही खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल  और एक और बल्लेबाज अभिनव मुकुंद का नाम लिखा था. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 17 पारियों में यह कारनामा किया था. अब मोखाड़े भारत के लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 

मोखाड़े के इस प्रदर्शन के भी चर्चे हैं

अमन मोखाड़े इस समय हर फॉर्मेट में शानदार दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण 2022-23 सत्र में किया था, लेकिन मौजूदा सीज़न में ही वह हाशिए से निकलकर पूरी तरह सुर्खियों में आए हैं. साल 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में उन्होंने सिर्फ सात पारियों में 577 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 96.16 रहा. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और एक अर्धशतक भी निकले.

