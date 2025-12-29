Vijay Hazare 2025: रामकृष्णा घोष और ध्रुव जुरेल ने लूट ली तीसरे राउंड की महफिल, जानें 6 बड़ी बातें

देश के अलग-अलग शहरों में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को तीसरा राउंड की महफिल रामकृष्ण शेखर घोष और उत्तर प्रदेश के और टी20 विश्व कप में जगह बनाने से चूक गए ध्रुव जुरेल के नाम रहा. सोमवार को कई खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा, तो कुछ के हिस्से में अनचाहा रिकॉर्ड भी जमा हुआ. चलिए आप जानिए कि तीसरे राउंड की 6 बड़ी बातें क्या रहीं.

1. रामकृष्ण घोष केवल 12वें गेंदबाज बने

सौराष्ट्र के इस पेसर ने 7 विकेट लेकर हिमाचल को हिला दिया. और उनका यह प्रदर्शन रिकॉर्डबुक में जमा हो गया. आईपीएल में चेन्नई टीम के सदस्य रहे रामकृष्ण विजय हजारे के इतिहास में केवल 12वें ऐसे गेंदबाज बन गए, जिन्होंने मैच में सात या इससे ज्यादा विककेट लिए. सवाई मानसिंह स्टेडियम में रामकृष्ण ने 9.2-0-42-7 का स्पेल फेंका, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल बन गया.

2. ध्रुव जुरेल का जलवा

टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाने से चूक गए टीम इंडिया के टेस्ट टीम के रिजर्व विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 78 गेंदों पर नाबाद 160* रनों की पारी खेली. यह लिस्ट ए में ध्रुव जुरेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.ध्रुव ने तूफानी पारी में बड़ौदा के खिलाफ 15 चौके और 8 छक्के लगाए. यूपी ने यह मैच 54 रन से जीता.

3. शार्दूल ठाकुर का दम

मुंबई की कप्तानी कर रहे ठाकुर टीम इंडिया से बाहर रहें या अंदर, उनका प्रदर्शन बोलता रही रहता है. छत्तीसगढ़ के खिलाफ ठाकुर ने सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए. मुंबई ने 24 ओवरों में ही 1 विकेट के नुकसान पर 143 का लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया. प्रदर्शन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बना गया.

4. रिंकू सिंह का भी बवाल जारी

टी20 विश्व कप टीम में एक तरह से वाइल्ड-कार्ड एंट्री बन गए रिंकू सिंह भी साबित करने में लगे हैं कि अगर टीम में चयन हुआ, तो वह भी साबित करने में लगे हैं कि कोई कसर नहीं ही छोड़ूंगा. तीसरे राउंड में सोमवार को रिंकू ने 60 गेंदों पर नाबाद 106 रन की पारी खेली.

5. पुडुचेरी कप्तान का अनचाहा रिकॉर्ड

पुडुचेरी कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान के नाम तीसरे दिन अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. उन्होंने झारखंड के खिलाफ दस ओवरों के कोटे में 123 रन खर्च कर डाले. यह पुरुषों के लिस्ट ए इतिहास के करीब 62 सालों में सबसे महंगे स्पेल का अनचाहा रिकॉर्ड है.इससे पिछला सबसे महंगा स्पेल लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पेसर मिबोम मोसु के नाम था. उन्होने इसी महीने की शुरुआत में बिहार के खिलाफ 9 ओवरों में 116 रन खर्च किए थे.

6. बड़ी पारी नहीं खेल सके इस बार वैभव

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान बनाए गए लेफ्टी तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस बार मेघालय के खिलाफ तूफान नहीं ला सके. हालांकि, उन्होंने 10 गेंदों पर 31 रन बनाए जरूर, लेकिन वह इसे पिछले मैचों की तरह बड़ी पारी या शतक में तब्दील नहीं कर सके.