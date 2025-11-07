विज्ञापन
6,6,6,6,6,6: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 6 गेंद पर 6 छक्का लगाकर मचाया गदर, देखें Video

Video of Abbas Afridi Smashes 6 Sixes In One Over: 24 साल के अब्बास जुलाई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के बाद से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हैं.  उन्होंने उसी साल जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में डेब्यू किया था.

Abbas Afridi batting video
  • पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने हांगकांग सिक्सेस में कुवैत के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाए
  • उन्होंने 12 गेंदों पर 55 रन बनाए, जो टूर्नामेंट इतिहास में किसी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है
  • अब्बास अफरीदी ने यासीन पटेल के ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर इंग्लैंड के रवि बोपारा के रिकॉर्ड की बराबरी की
Abbas Afridi Smashes 6 Sixes In One Over: पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने शुक्रवार को मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कॉक में कुवैत के खिलाफ हांगकांग सिक्सेस के पहले मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज रवि बोपारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अफरीदी ने महज 12 गेंदों पर 55 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उन्होंने आठ छक्के लगाए, जो टूर्नामेंट इतिहास में एक पारी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. अपनी पारी के दौरान अब्बास अफरीदी ने एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दाएं हाथ के इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने यासीन पटेल के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़े. अब्बास ने कुवैत के खिलाफ 6 ओवर प्रति टीम के टूर्नामेंट में 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 गेंदों पर क्रीज पर डटे रहकर कुल 55 रन बनाए.  कुवैत के खिलाफ 123 रन का लक्ष्य देने के बाद, पाकिस्तान मैच की आखिरी गेंद पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाया. 

बता दें कि 24 साल के अब्बास जुलाई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के बाद से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हैं.  उन्होंने उसी साल जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में डेब्यू किया था. उनकी 12 गेंदों में 55 रनों की पारी निश्चित रूप से कुछ चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करेगी. उन्होंने अपने डेब्यू के बाद से कुल 24 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 12.18 की औसत और 112.61 के स्ट्राइक रेट से केवल 134 रन बनाए हैं.

भारत और पाकिस्तान की टीम होगी आमने-सामने

हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है. शुक्रवार को हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में दोनों टीमों के बीच मकामुकाबला खेला जाएगा.

टीमें
भारत: दिनेश कार्तिक (कप्तान), स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज़ नदीम, प्रियांक पांचाल, रॉबिन उथप्पा

पाकिस्तान: अब्बास अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे, माज़ सदाकत, मुहम्मद शेहज़ाद, साद मसूद, शाहिद अज़ीज़

