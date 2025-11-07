विज्ञापन
IND vs PAK Live Streaming: आज फिर होगा भारत-पाक के बीच महामुकबला, जानें भारत में कब और कैसे देखें मैच का Live Telecast

India vs Pakistan Match: हांगकांग सिक्सेस 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट शुक्रवार को हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में दोनों टीमों के बीच मकामुकाबला खेला जाएगा

Hong-Kong Sixes , IND vs PAK match: भारत-पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला
  • हांगकांग सिक्सेस 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा.
  • भारत की कप्तानी दिनेश कार्तिक कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान की कप्तानी अब्बास अफरीदी संभालेंगे
  • मैच सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट और फैनकोड ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी
India Vs Pakistan Today Match Live Streaming: क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान महामुकाबला होने जा रहा है. यह मुकाबला हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में खेला जाएगा. हांगकांग सिक्सेस 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट शुक्रवार को हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में दोनों टीमों के बीच मकामुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों को पूल सी में रखा गया है. भाग लेने वाली 12 टीमों को तीन-तीन के चार पूल में बांटा गया है. टूर्नामेंट का ग्रुप चरण राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में होगा, जिसमें प्रत्येक पूल से टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जो शनिवार को होगा. सेमीफाइनल और फाइनल रविवार को होंगे.भारत की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक करेंगे, जिन्होंने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. वहीं, पाकिस्तान टीम की कप्तानी अब्बास अफरीदी करने वाले हैं. 

भारत Vs पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत Vs पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस मैच सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

भारत Vs पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत Vs पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस मैच फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

कितने बजे से खेला जाएगा मैच 

भारत के समय के अनुसार दोनों टीमों के बीच यह मैच दोपहर एक बजकर पांच मिनट से खेला जाएगा

टीमें
भारत: दिनेश कार्तिक (कप्तान), स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज़ नदीम, प्रियांक पांचाल, रॉबिन उथप्पा।

पाकिस्तान: अब्बास अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे, माज़ सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, शाहिद अज़ीज़

भारत के मैचों का शेड्यूल 

7 नवंबर – भारत vs पाकिस्तान (1:05pm IST)

8 नवंबर – भारत vs कुवैत (6:40am IST)

8 नवंबर- क्वार्टर फाइनल (2pm IST)

9 नवंबर- सेमीफाइनल 1 & 2 (9.25am & 10:20am IST)

9 नवंबर- फाइनल (2am IST)

क्या है टूर्नामेंट का फॉर्मेट 

हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेज में हर टीम में सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं, साथ ही हर टीम को सिर्फ 6 ओवर खेलने को दिया जाता है. भाग लेने वाली 12 टीमों को तीन-तीन के चार पूल में बांटा गया है. टूर्नामेंट का ग्रुप चरण राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में होगा, जिसमें प्रत्येक पूल से टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जो शनिवार को होगा. सेमीफाइनल और फाइनल रविवार को होंगे. यह टूर्नामेंट तीन दिन में ही खत्म हो जाएगा. 

India, Pakistan, Cricket
