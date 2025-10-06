विज्ञापन
हो गई बेइज्जती ! पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से किया इनकार

हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान अपनी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया और बाद में आसान जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम डगआउट लौट गई और पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

हो गई बेइज्जती ! पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से किया इनकार
Indian Women Team vs PAK
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को कोलंबो में 88 रन से हराकर 248 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया
  • क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ़ द मैच घोषित हुईं
  • भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार किया.
Indian Women Team Refuses To Shake Hands After Hammering Pakistan: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में 88 रन से हरा दिया। 248 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे जिसके बाद पाकिस्तानी महिला टीम  43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारत की तरफ से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। क्रांति ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

इस मैच में भारतीय महिला टीम की जीत की उम्मीद पहले से थी लेकिन इसके बाद  एक बार फिर सबका ध्यान उनकी हाथ न मिलाने वाली रणनीति पर गया.  भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.  सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीन शर्मनाक हार का सामना कराया था, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था.

वहीं, अब जब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया तो भारत के खिलाड़ियों ने पाक महिला खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चलते बने थे. 

यही नहीं हरमनप्रीत ने टॉस के दौरान अपनी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया, और बाद में आसान जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम डगआउट में लौट आई और पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. 

ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
