हो गई बेइज्जती ! पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से किया इनकार

Indian Women Team Refuses To Shake Hands After Hammering Pakistan: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में 88 रन से हरा दिया। 248 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे जिसके बाद पाकिस्तानी महिला टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारत की तरफ से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। क्रांति ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

📸 📸



Smiles and celebrations all around! 😊



A massive win in Colombo and #TeamIndia have sealed victory no. 2⃣ in #CWC25 🔝👏



Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue pic.twitter.com/LlIeJiGrgX — BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025

इस मैच में भारतीय महिला टीम की जीत की उम्मीद पहले से थी लेकिन इसके बाद एक बार फिर सबका ध्यान उनकी हाथ न मिलाने वाली रणनीति पर गया. भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीन शर्मनाक हार का सामना कराया था, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था.

Super proud of @BCCIWomen on a very clinical victory against Pakistan. Total team effort. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025

वहीं, अब जब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया तो भारत के खिलाड़ियों ने पाक महिला खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चलते बने थे.

यही नहीं हरमनप्रीत ने टॉस के दौरान अपनी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया, और बाद में आसान जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम डगआउट में लौट आई और पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.