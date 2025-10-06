हो गई बेइज्जती ! पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से किया इनकार

- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को कोलंबो में 88 रन से हराकर 248 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया
- क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ़ द मैच घोषित हुईं
- भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार किया.
Indian Women Team Refuses To Shake Hands After Hammering Pakistan: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में 88 रन से हरा दिया। 248 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे जिसके बाद पाकिस्तानी महिला टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई. भारत की तरफ से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। क्रांति ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.
📸 📸— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
Smiles and celebrations all around! 😊
A massive win in Colombo and #TeamIndia have sealed victory no. 2⃣ in #CWC25 🔝👏
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue pic.twitter.com/LlIeJiGrgX
इस मैच में भारतीय महिला टीम की जीत की उम्मीद पहले से थी लेकिन इसके बाद एक बार फिर सबका ध्यान उनकी हाथ न मिलाने वाली रणनीति पर गया. भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीन शर्मनाक हार का सामना कराया था, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था.
Super proud of @BCCIWomen on a very clinical victory against Pakistan. Total team effort.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025
वहीं, अब जब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया तो भारत के खिलाड़ियों ने पाक महिला खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चलते बने थे.
🚨🚨— Rishikesh Singh (@Rishi_destroyer) October 5, 2025
NO HANDSHAKE
In women's match also
Another Sunday
Another win
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳#CWC2025#CWC25#INDWvPAKW pic.twitter.com/HXfCCwBRS0
यही नहीं हरमनप्रीत ने टॉस के दौरान अपनी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया, और बाद में आसान जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम डगआउट में लौट आई और पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.
India vs Pakistan Match🏆🚨— Globally Pop (@GloballyPop) October 5, 2025
❌ No Handshakes,
After the Match and after the toss, Team india directly went to the Dressing room after the win🔥
Fact -
Women's team never won a ODI match against team india
World Cup 4-0
Overall 12-0
Video📷#INDWvPAKW pic.twitter.com/01smvo5a9y
