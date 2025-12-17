वरुण चक्रवर्ती ने रच दिया इतिहास, T20I क्रिकेट में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

ICC Cricket Rankings: वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) ने इतिहास रच दिया है. 34 वर्षीय वरुण 818 अंकों के साथ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. वरुण पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज थे. मगर जारी किए गए ताजा रैंकिंग में उन्हें और फायदा हुआ है. जिसके बाद वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती

मौजूदा समय में वरुण चक्रवर्ती दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में व्यस्त हैं. जहां भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करते हुए वह जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से तीनों मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच वह 6 विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं.

A career-best rating for a key India spinner as the side primes for their #T20WorldCup defence 👊



More 👇https://t.co/M4Wjtlg3LT — ICC (@ICC) December 17, 2025

कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने 19 रन खर्च करते हुए 2 सफलता प्राप्त की थी. उसके बाद वह दूसरे टी20 मुकाबले में भी अच्छी लय में नजर आए. टीम के लिए न्यू चंडीगढ़ में उन्होंने 29 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला गया. यहां भी वह लय में नजर आए और 11 रन खर्च करते हुए 2 विकेट लेने में कामयाब रहे.

वरुण चक्रवर्ती का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें वरुण चक्रवर्ती के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो खबर लिखे जाने तक उन्होंने 32 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 30 पारियों में 15.00 की औसत से 51 सफलता हाथ लगी है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण के नाम 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा है.

