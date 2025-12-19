विज्ञापन

बॉर्डर 2 में नजर आएंगी ये 4 एक्ट्रेसेस, सनी देओल के अपोजिट होंगी बॉबी देओल की ये एक्ट्रेस!

फिल्म में 4 एक्ट्रेसेस भी हैं. इनमें से कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं तो वहीं कुछ फ्रेश फेसेज भी फिल्म में नजर आएंगे.

गदर 2 की ज़बरदस्त सफलता के बाद सनी देओल 1997 की पेट्रिओटिक वॉर ड्रामा बॉर्डर के सीक्वल, बॉर्डर 2 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे. इस फिल्म में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. हाल ही में फिल्म का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया, जिसमें 4 एक्ट्रेसेस भी नजर आई. हालांकि इनमें से कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्हें आपने आर्यन खान की पॉपुलर सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा होगा. तो वहीं कुछ फ्रेश फेसेज भी फिल्म में नजर आएंगे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

मोना सिंह

मोना, बॉर्डर 2 में नज़र आने वाली हैं. टीज़र में, उन्हें सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह फिल्म में सनी देओल के साथ लीड रोल में हो सकती हैं.

सोनम बाजवा

बॉर्डर 2 में सोनम बाजवा दिलजीत दोसांझ के साथ नज़र आएंगी. उन्हें आखिरी बार हर्षवर्धन राणे के साथ एक दीवाने की दीवानगी में देखा गया था. एक दीवाने की दीवानगी के अलावा, उन्हें हाउसफुल 5 और बागी 4 में भी देखा गया था.

अन्या सिंह

बॉर्डर 2 में अन्या सिंह अहान शेट्टी की ऑनस्क्रीन पत्नी का किरदार निभाती नजर आएंगी. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मशहूर हुई यह एक्ट्रेस सनी देओल स्टारर फिल्म में नज़र आएंगी. उन्हें इसके पहले  नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, जी करदा, स्त्री 2 और खो गए हम कहां में देखा गया था.

मेधा राणा

मेधा बॉर्डर 2 से डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म में वह वरुण धवन के साथ नज़र आएंगी. यह एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइलिश अवतार से लोगों का दिल जीतती नज़र आती हैं.

