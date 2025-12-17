Who Is Sarthak Ranjan? गंभीर का साथी, फेमस पॉलिटिशियन का बेटा, महादेव के भक्त, आखिर कौन हैं सार्थक रंजन?

Who Is Sarthak Ranjan? आईपीएल 2026 की नीलामी (IPL 2026 Mini Auction) में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम हमेशा छाई रही. फ्रेंचाइजी ने एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया. जिसमें कैमरून ग्रीन से लेकर मथीशा पथिराना जैसे स्टार खिलाड़ियों का नाम शामिल हैं. इसके बावजूद केकेआर की टीम इन धुरंधरों को छोड़ एक अनकैप्ड खिलाड़ी को लेकर चर्चा में है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बिहार से ताल्लुक रखने वाले घरेलू स्टार सार्थक रंजन हैं. कोलकाता की टीम ने उन्हें उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदते हुए अपने बेड़े में शामिल किया है.

कौन हैं सार्थक रंजन?

सार्थक रंजन का जन्म 25 सितबंर साल 1996 में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 29 साल है. वह रहने वाले तो बिहार के हैं. मगर खेलते दिल्ली की तरफ से हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सार्थक के पिता एक फेमस पॉलिटिशियन हैं. जिनका नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) है, जो कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं. अपने बेटे के केकेआर में चुने जाने से पप्पू यादव भी काफी खुश हैं और उन्हें शुभकामनाएं दी है.

गौतम गंभीर के साथ पारी का आदाज कर चुके हैं सार्थक

सार्थक रंजन को जरूर खबर लिखे जाने तक इंटरनेशनल लेवल पर जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. मगर वह भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज एवं मौजूदा समय में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ शिरकत कर चुके हैं. 2016, 2017 में दिल्ली की तरफ से रणजी डेब्यू करते हुए सार्थक ने गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग भी की थी. सार्थक दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं.

महादेव के भक्त हैं सार्थक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्थक रंजन पूजा-पाठ में खूब विश्वास रखते हैं. वह महादेव के भक्त हैं. सार्थक ने 2017 में रणजी डेब्यू किया था. उससे पहले 2016 में उन्हें लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया था. एक साल तक फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए क्रिकेट में शिरकत करने के बाद उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से टी20 क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिल गया. जिसके बाद उन्होंने पीछे मुढ़कर कभी नहीं देखा.

सार्थक की किस्मत तब चमकी जब उन्हें दिल्ली प्रीमियर लीग में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से शिरकत करने का मौका मिला. यहां उन्होंने 9 मैचों में 146.73 की स्ट्राइक रेट से 449 रन बनाए. जिसके बाद उनका आईपीएल में खेलने का सपना साकार हो गया.

