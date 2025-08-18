"वह बिल्कुल रोहित शर्मा जैसे..." वरुण चक्रवर्ती ने बताया यह भारतीय खिलाड़ी है वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा 'हिटमैन'

Varun Chakaravarthy on Suryakumar Yadav: वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन टीम इंडिया के सेटअप का हिस्सा बनने में उन्हें 3 साल लग गए. कोलकाता नाइट राइडर्स का यह मिस्ट्री स्पिनर भारतीय सेटअप का अभिन्न अंग हैं और उन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वरुण चक्रवर्ती जब वह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं थे, तब वह कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के साथ अपनी फिटनेस और खेल पर काम कर रहे थे.

वरुण चक्रवर्ती में आए बदलाव 2022 और 2023 के आईपीएल सीज़न में दिखे, जब उन्होंने 21.45 और 19.14 की औसत से क्रमश: 20 और 21 विकेट लिए. कोलकाता ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता था और वरुण चक्रवर्ती उस टीम का हिस्सा थे. इस दौरान उन्होंने गौतम गंभीर के साथ काम किया था. यह कोई संयोग नहीं था कि गंभीर उन्हें वापस टीम इंडिया में लाए और इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. अपनी वापसी के बाद से उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वरुण चक्रवर्ती ने अपनी वापसी में गौतम गंभीर के श्रेय को याद किया. वरुण चक्रवर्ती ने रेवस्पोर्ट्ज़ से बात करते हुए कहा,"गौती भाई ने भी मेरी वापसी में बहुत मदद की है, जिस तरह से वह मुझे प्रेरित करते हैं. भले ही हम कम बात करते हों, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा आत्मविश्वास दिया है और उन्होंने हमेशा कहा है कि "कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें नजरअंदाज करेगा, मैं अभी तुम्हें अपनी योजनाओं में रखूंगा."

चक्रवर्ती ने आगे कहा,"तो, इससे मुझे आत्मविश्वास मिला. और यदि आप एक सलाहकार के रूप में गौती भाई के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहूंगा कि वह ड्रेसिंग रूम में एक योद्धा मानसिकता लाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसने केकेआर और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए काम किया है."

व्हाइट बॉल सेट अप का हिस्सा भारतीय खिलाड़ियों को एशिया कप से पहले काफी आराम मिला है. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इस दौरान तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) में हिस्सा लिया. इसके अलावा उन्होंने आने वाली सीरीज के लिए खुद को तैयार करने में फोकस किया.

उन्होंने कहा, "एशिया कप के बाद, कई सफेद गेंद के दौरे आने वाले हैं और वे चुनौतीपूर्ण भी हैं. इसलिए प्राथमिक लक्ष्य उन सभी दौरों में बेहतर हासिल करना होगा, फिर विश्व कप में अच्छे आत्मविश्वास और अपने भीतर अधिक स्पष्टता के साथ उतरना होगा और जिस प्रक्रिया को मैं विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं."

अपनी वापसी के बाद से चक्रवर्ती सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेल रहे हैं, और उनका मानना है कि सूर्या की कप्तानी शैली रोहित शर्मा के समान है. चक्रवर्ती ने कहा,"आप अपना सब कुछ देते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं. और सूर्या के बारे में, वह रोहित शर्मा के समान है - यही मैंने देखा है. वह बहुत ही कुशल है, और शायद मुंबई इंडियंस में रहते हुए उन्हें महान कप्तानों के साथ अच्छा काम करने का मौका मिला है. वह एक बहुत अच्छा लड़का है और कभी भी गेंदबाजों पर दबाव नहीं डालता है. उसके जैसा कप्तान होना एक गेंदबाज के लिए खुशी की बात होगी."

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए इन दो खिलाड़ियों की वापसी तय! गंभीर के कोच बनने के बाद पहली बार मिलेगी टी20 टीम में जगह- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: शुभमन गिल-यशस्वी जायसवाल को नहीं मिलेगा मौका! एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लेकर बड़ा दावा