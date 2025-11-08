IND vs AUS, 5th T20I: वरुण चक्रवर्ती  के पास इतिहास रचने के मौका, ऐसा करते ही तोड़ देंगे कुलदीप यादव का महारिकॉर्ड

Varun Chakaravarthy Upcoimng record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पांचवां टी-20 मैच ब्रिसबेन में खेला जाने वाला है. इस मैच में भारत के करिश्माई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के पास इतिहास रचने का मौका होगा. इस मैच में यदि वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेने में सफल रहे तो भारत की ओर से सबसे तेज़ 50 टी20 इंटरनेशल लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. ऐसा करते ही वरूण, कुलदीप यादव के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. कुलदीप यादव ने 30 मैच खेलकर 50 टी-20 इंटरनेशनल विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने 28 मैचों में 45 विकेट लिए हैं.

भारत की ओर से सबसे तेज़ 50 टी20 इंटरनेशल लेने वाले गेंदबाज

कुलदीप यादव – 30 मैच

अर्शदीप सिंह – 33 मैच

रवि बिश्नोई – 33 मैच

युजवेंद्र चहल – 34 मैच

जसप्रीत बुमराह – 41 मैच

वहीं, विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 50 टी-20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड बोत्सवाना के ध्रुवकुमार मैसुरिया के नाम है जिन्होंने केवल 22 मैच में 50 विकेट हासिल कर लिए थे.

सबसे तेज 50 टी-20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज

ध्रुवकुमार मैसुरिया- 22 मैच

सियाजरुल इद्रस- 25 मैच

अजंता मेंडिस- 26 मैच

मार्क अडायर - 28 मैच

अल्पेश रमजानी- 28 मैच

हर्नान फेनेल- 28 मैच

संदीप लामिछाने- 29 मैच

कुलदीप यादव -30 मैच

बता दें कि सीरीज का पांचवां मैच ब्रिसबेन में खेला जाने वाला है. सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से आगे है. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच काफी अहम है. सीरीज बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में इस मैच में जीत हासिल करनी होगी.

भारत संभावित इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया संभावित इलेवन

मैट शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन / जोश फ़िलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा

