वरुण चक्रवर्ती बन गए कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में दमदार प्रदर्शन का मिला इनाम

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए तमिलनाडु का कप्तान नियुक्त किया गया है, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर से होने जा रही है. तमिलनाडु अपना पहला मैच राजस्थान के खिलाफ खेलेगा. नारायण जगदीसन टीम के उप-कप्तान होंगे. यह किसी भी स्तर पर वरुण चक्रवर्ती का पहला कप्तानी कार्यकाल होगा. उन्होंने इस पद पर एम शाहरुख खान की जगह ली है. वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पारियों में कुल 5 विकेट हासिल किए थे.

भारत की ओर से 4 वनडे मुकाबलों में 10 विकेट हासिल कर चुके वरुण चक्रवर्ती को 29 टी20 मुकाबलों में भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने 45 विकेट अपने नाम किए. 27 लिस्ट-ए मुकाबलों में चक्रवर्ती ने 69 विकेट निकाले. इसके अलावा, इकलौते फर्स्ट क्लास मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 1 विकेट हासिल किया.भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन और गुरजपनीत सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है. इनके अलावा, आर सिलंबरासन, आर साई किशोर और एम सिद्धार्थ को भी टीम में स्थान दिया गया है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की टीम एलीट ग्रुप डी में है. इस ग्रुप में तमिलनाडु के अलावा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, सौराष्ट्र और झारखंड की टीमें भी हैं. मौजूदा रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु का प्रदर्शन सामान्य रहा है. यह टीम चार मैचों में दो हार और दो ड्रॉ के बाद अपने ग्रुप में छठे स्थान पर है. इस टीम ने झारखंड के खिलाफ पारी और 114 रन से हार झेलने के बाद नागालैंड और विदर्भ के खिलाफ ड्रॉ खेला, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के विरुद्ध मुकाबला 4 विकेट से गंवाया.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए तमिलनाडु की टीम:

वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), नारायण जगदीसन (उप-कप्तान/विकेटकीपर), तुषार रहेजा (विकेटकीपर), वीपी अमित सात्विक, एम शाहरुख खान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, टी नटराजन, गुरजपनीत सिंह, ए एसाक्कीमुथु, आर सोनू यादव, आर सिलंबरासन और एस रितिक ईश्वरन (विकेटकीपर).

