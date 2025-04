GT vs RR: वैभव सूर्यवंशी के तूफ़ानी पारी को देख पिता गदगद, बेटे की सफलता का श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया

Vaibhav Suryavanshi Father Sanjiv Suryavanshi reaction: वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया. वैभव आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने अपनी पारी में 7 चौके और 11 छक्के लगाने का कमाल किया. वैभव ने 38 गेंद पर 101 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी की पारी ने फैन्स और पूर्व दिग्गजों का दिल जीत लिया तो वहीं, वैभव के पिता और मां भी अपने बच्चे की सफलता पर गदगद हैं. पूरा बिहार वैभव के शतक पर जश्न मना रहा है. वैभव के पिता पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा है कि, "आईपीएल में शतक लगाना बड़ी बात है. यह किसी सपने के सच होने जैसा है".

पिता संजीव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Father Sanjiv Suryavanshi) ने कहा कि, "वैभव ने आईपीएल के मैच में शतक लगाने में सफल रहे. 35 गेंद पर शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई है. उसके इस उपलब्धि के लिए हम काफी खुश हैं. हमारा परिवार काफी खुश हैं. पूरा जिला वैभव की सफलता पर जश्न मना रहा है. पूरा इलाका और पूरा बिहार और पूरा देश खुशियां मना रहा है. वैभव के इस योगदान के लिए हम राजस्थान रॉयल्स के पूरे मैनमेंट को धन्यवाद कहना चाहेंगे. हम उन्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे".

पिता संजीव सूर्यवंशी (Sanjeev Suryavanshi) ने अपने बयान में आगे कहा, "वैभव पिछले 3-3 महीने से आईपीएल के लिए मेहनत कर रहा था. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को अपने पास रखकर उनके खेल को निखार रहा था. राहुल द्रविड़ सर को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा ..बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा..इन सभी ने मिलकर वैभव के खेल को सुधारा है. मैं सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा."

पिता संजीव सूर्यवंशी ने ये भी बताया कि वैभव ने भी खूब मेहनत की है. उसी का परिणाम है कि आज वह इतना अच्छा खेला. इसके साथ-साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (Bihar Cricket Association) के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा. दिल से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा, उन्होंने ही वैभव को काफी कम उम्र में ही बिहार से खेलने का मौका दिया. 12 साल की उम्र में..वैभव ने अच्छा खेल दिखाकर इस मुकाम पर अपनी पहचान बनाई है.



