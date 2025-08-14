जानें कितने अमीर हैं अर्जुन तेंदुलकर, कहां-कहां से करते हैं कमाई

Arjun Tendulkar's net Worth: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) की बुधवार को सगाई हो गई. अर्जुन की सगाई मुंबई के मशहूर औद्योगिक घराने से संबंध रखने वाली सानिया चंडोक (Sania Chandok) के साथ हुई है. इसी के साथ ही 24 साल के युवा लेफ्टी पेसर-ऑलराउंडर सुर्खियों में आ गए. करोड़ों फैंस अर्जुन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इन प्रशंसकों की सबसे बड़ी उत्सुकता अर्जुन की कुल नेटवर्थ=(कुल संपत्ति-कुल देनदारी) और उनकी सालाना कमाई को लेकर है.

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, सोशल मीडिया पर खबर तूफान सी वायरल

आईपीएल से कमा चुके है कुल इतनी रकम

गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले अर्जुन को पहली बार मुंबई इंडियंस ने साल 2021 में उनके बेस प्राइस 21 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था. साल 2022 में एक बार फिर अर्जुन को मुंबई ने 30 लाख रुपये में लिया. और यहां से लेकर इस साल तक मुंबई ने हार साल अर्जुन को इतनी ह रकम पर रिटेन किया है. और पिछले 5 साल में अर्जुन आईपीएल से कुल मिलाकर 1 करोड़ और 40 लाख रुपये की कमाई कर चुके हैं.

घरेलू क्रिकेट से होती है इतनी कमाई

अब जब अर्जुन गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं, तो यहां से भी ठीक-ठाक रकम पिछले कुछ सालों से उनके खाते में आ रही है. जानकारी के अनुसार अर्जुन घरेलू क्रिकेट से पिछले कुछ सालों से हर साल 5-10 लाख रुपये कमा रहे हैं. इससे उनकी सालाना आमदनी क्रिकेट से ही करीब 40 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है

कुल इतनी नेटवर्थ के मालिक हैं अर्जुन

कुल मिलाकर अर्जुन की नेटवर्थ=(कुल संपत्ति-कुल देनदारी) 21 करोड़ रुपये है. इसमें सालाना क्रिकेट से आय 35-40 लाख शामिल है. मतलब कुल सालाना कमाई का 75-80 प्रतिशत हिस्सा आईपीएल से आता है, तो 15-25 प्रतिशत घरेलू क्रिकेट से. उनकी नेटवर्थ में वह हिस्सा भी शामिल है, जो उन्हें अपने पिता सचिन तेंदुलकर से विरासत में मिला है.