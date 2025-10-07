'वैभव ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ दोहरा शतक बनाता', राजस्थान के अधिकारी की बीसीसीआई से बड़ी अपील, सूर्यवंशी-आर्चर 'टक्कर' को लेकर किया खुलासा

इस साल आईपीएल (IPL 2025) में इस साल तूफानी शतक के बाद 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पूरे क्रिकेट जगत के लिए जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं. इस पारी के बाद भी वैभव का बल्ला बखूबी बोला है और कुछ बेहतरीन पारियों से उन्होंने खुद को चर्चा में बनाए रखा है. एक वर्ग वैभव की तुलना सचिन के शुरुआती दिनों से भी करने लगा है. खासकर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कोचिंग स्टॉफ से जुडे़ ज्यादातर अधिकारियों का कुछ ऐसे ही सोचना है.

रॉयल्स के हाई परफॉरमेंस के निदेशक जुबिन भरुचा ने कहा,'वैभव सूर्यवंशी पहले से ही बीसीसीआई को अच्छी तरह यह दिखा चुके हैं कि उन्हें भी सचिन तेंदुलकर की तरह तेजी से ट्रैक किए जाने की जरूरत है. और मेरा मानना है कि यह लेफ्टी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की तरह भारत 'ए' के लिए खेलने के लिए तैयार है.'

भरुचा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा, 'वैभव को सीनियर टीम में जल्द से जल्द शामिल किए जाने की जरूरत है. ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर को किया गया था. सूर्यवंशी को तुरंत ही सीनियर स्तर पर खिलाने की जरूरत है क्योंकि वह एक अलग ही जोन में है. कम से कम उसे भारत ए टीम के साथ रखने की जरूरत है. उसे भारत ए टीम से तुरंत जोड़े जाने की दरकार है. मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वैभव ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ खेलते, तो वह दोहरा शतक बनाते.'

जब सन्न रह गया कोचिंग स्टॉफ और आर्चर

भरुचा ने कहा, 'वैभव नेट्स में आर्चर जैसे बॉलर की जमकर धुलाई करता है. आर्चर जब भी नेट पर बॉलिंग करता है, तो वह पूरे दम-खम से बॉलिंग करता है. वह किसी भी बल्लेबाज के लिए वॉर्म-अप बॉलिंग नहीं करता. वह पहले से ही पूरी तरह ऊर्जावान रहता है. वास्तव में एशेज से पहले आर्चर ने नेट के दौरान स्टीव स्मिथ के सिर पर गेंद हिट कती थी. और वह दिन है और आज का दिन,उस दिन के बाद से स्मिथ नेट पर आर्चर के सामने बैटिंग के लिए नहीं गए हैं.' राजस्थान के इस अधिकारी ने कहा, 'जब आर्चर वैभव को बॉलिंग कर रहे थे, तो वह डरे हुए थे.लेकिन सूर्यवंशी ने ऐसा शॉट खेला, जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा. इस पर पूरा कोचिंग स्टॉफ और जोफ्रा सन्न रह गए.