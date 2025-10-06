1 रोटी कितने चावल के बराबर होती है?

1 Chapati Vs Rice: खाने का स्वाद तब तक नहीं आता जब तक थाली में रोटी और चावल दोनों न हो, लेकिन जब बात डाइट या वजन कम करने की आती है, तब अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि एक रोटी कितने चावल के बराबर होती है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम इस लेख में जानेंगे कि एक सामान्य गेहूं की रोटी कितने ग्राम चावल के बराबर होती है, पोषण के हिसाब से क्या बेहतर है और किसे कब खाना चाहिए.

Roti Ya Chawal Kya Khana Chahiye | 1 रोटी के बराबर कितना चावल होता है?

एक रोटी कितने चावल के बराबर होती है?

रोटी:

कैलोरी: लगभग 70-100

कार्बोहाइड्रेट: लगभग 15-18 ग्राम

प्रोटीन: लगभग 2-3 ग्राम

फाइबर: लगभग 2-3 ग्राम

चावल:

कैलोरी: लगभग 120-130

कार्बोहाइड्रेट: लगभग 25-28 ग्राम

प्रोटीन: लगभग 2-3 ग्राम

फाइबर: लगभग बहुत कम (लगभग 0.5 ग्राम)

पोषण के हिसाब से देखा जाए तो गेहूं की दो रोटी लगभग एक कटोरी पके हुए चावल के बराबर मानी जा सकती हैं.

कब क्या खाएं?

अगर आप वजन घटा रहे हैं, डायबिटिक हैं या आपको कब्ज की समस्या है, तो आपके लिए रोटी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं, अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए या आपको खाना पचाने में दिक्कत होती है और कब्ज के शिकार रहते हैं तो चावल हल्का और फायदेमंद साबित हो सकता है.

रोटी खाने के फायदे?

डायबिटीज: गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल से कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती. इसका सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए ठीक माना जा सकता है.

हड्डियां: गेहूं में कुछ मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी माने जाते हैं.

चावल के फायदे?

एनर्जी: चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

पाचन: चावल पचने में आसान होता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)