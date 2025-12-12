Vaibhav Suryavanshi: 'बिहार से हूं, फर्क नहीं पड़ता', UAE के खिलाफ तूफानी शतक के बाद वैभव सूर्यवंशी के बयान ने मचाई हलचल

Vaibhav Suryavanshi Statement on Sledging IND U19 vs UAE U19: वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को यहां U19 एशिया कप के पहले मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बनाकर भारत को मेज़बान UAE पर 234 रनों से बड़ी जीत दिलाई. एशिया यूथ अंडर-19 कप में रनों के लिहाज से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. बिहार के समस्तीपुर के 14 साल के वैभव ने अपनी जबरदस्त इनिंग के दौरान शानदार बैटिंग करते हुए 14 छक्के लगाए जो U19 लेवल पर किसी भी बैटर द्वारा एक इनिंग में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं. भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए और 400 से ज़्यादा का यह टोटल U19 ODI में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है और U-19 एशिया कप के इतिहास में भी सबसे बड़ा स्कोर है.

'बिहार से हूं, फर्क नहीं पड़ता...' वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा की मैंने शुरआत में सोचा की 50 ओवर का मैच है इसलिए मैंने 10 से 12 ओवर तक संभल कर खेलने का सोचा और उसके बाद अपने अंदाज में खेलना शुरू किया. इसके साथ ही जब वैभव से मैच के दौरान यूएई टीम के तरफ से स्लेजिंग (Vaibhav Suryavanshi on Sledging by UAE) को लेकर सवाल किया गया तो वैभव ने कहा की मैं बिहार से हूं और मेरे पीछे कौन क्या बोल रहा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती है.

मैच का ऐसा रहा हाल

इससे पहले यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे नहीं चले. वे 4 रन बनाकर आउट हो गए. आरोन जॉर्ज ने 73 गेंद पर 69 और विहान मल्होत्रा ने 55 गेंद पर 69 रन की पारी खेली. इसके अलावा वेदांत त्रिवेदी ने 38, अभिज्ञान कुंडू ने 32 और कनिष्क चौहान ने 28 रन की पारी खेली.

434 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी यूएई की टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बना सकी और 234 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे उद्धिश सूरी ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए. वह नाबाद रहे. उनके साथ सालेह अमीन 20 रन बनाकर नाबाद रहे. पृथ्वी मधु ने 50 रन बनाए. भारत के लिए दिपेश देवेंद्रन ने 2, जबकि किशन सिंह, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, विहान मह्लोत्रा ने 1-1 विकेट लिए.