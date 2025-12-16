विज्ञापन
INDU19 vs MLYU19: वैभव सूर्यवंशी का यूथ ODI में धमाका, युवराज सिंह का महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली

Most fifties for India Under-19s (Young Cricketers) in YODIs: मलेशिया के खिलाफ मैच में वैभव ने अपनी पारी में 5 चौके और तीन छक्के लगाए. वैभव ने 192.31 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर गेंदबाजी की जमकर धुनाई की.

INDU19 vs MLYU19: वैभव सूर्यवंशी का यूथ ODI में धमाका, युवराज सिंह का महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली
Vaibhav Suryavanshi, INDU19 vs MLYU19, ACC Mens U19 Asia Cup 2025
  • वैभव सूर्यवंशी ने मलेशिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप मैच में 26 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली.
  • उन्होंने अंडर-19 यूथ वनडे में 6 बार 50 का स्कोर बनाकर युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है.
  • वैभव ने मलेशिया के खिलाफ पारी में 192.31 की स्ट्राइक रेट से पांच चौके और तीन छक्के लगाए थे.
VAIBHAV SURYAVANSHI record : भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इस बार मलेशिया के खिलाफ मैच में 26 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए. अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ वैभव ने अर्धशतकीय पारी खेलकर युवराज सिंह का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव अब यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 50 + स्कोर बनाने में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं. युवी ने अपने अंडर 19 करियर में यूथ वनडे में 4 बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, अबतक वैभव ने अंडर 19 करियर में यूथ वनडे में 6 बार 50+ का स्कोर करने में सफलता हासिल कर ली है. बता दें कि विराट कोहली ने भी अंडर 19 यूथ वनडे में 6 बार 50 + का स्कोर करने का कमाल किया है. यानी वैभव ने अब कोहली की बराबरी कर ली है. 

मलेशिया के खिलाफ मैच में वैभव ने अपनी पारी में 5 चौके और तीन छक्के लगाए. वैभव ने 192.31 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, हालांकि 50 रन बनाने के बाद वैभव मुहम्मद अकरम की गेंद पर मुहम्मद नूरहानिफ़ के हाथों बाउंड्री पर कैच कर लिए गए.  बता दें कि युथ वनडे के अंडर 19 क्रिकेट में सबसे ज्य़ादा 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. जायसवाल ने अपने अंजर 19 यूथ वनडे करियर में 15 बार 50 + का स्कोर करने में सफलता हासिल की थी. 

वैभव सूर्यवंशी - इस U19 एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं

पारी - 3.
रन - 226.
औसत - 75.33.
स्ट्राइक रेट - 177.95.
शतक - 1.
अर्धशतक - 1.

मैच की बात करें तो मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. 

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, हरवंश सिंह, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, उद्धव मोहन, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह

 मलेशिया: डीज पात्रो (कप्तान), मुहम्मद आलिफ, मुहम्मद फतहुल मुईन, अजीब वाजदी, हमजा पांगी, मोहम्मद हेयरिल (विकेटकीपर), मुहम्मद नूरहानिफ, एन सथनाकुमारन, मुहम्मद अफिनिद, मुहम्मद अकरम, जाशविन कृष्णमूर्ति

Vaibhav Sooryavanshi, Yuvraj Singh, India, India U19, Cricket
