वैभव सूर्यवंशी ने Vijay Hazare Trophy में काटा गदर, 36 गेंद पर शतक ठोक लिस्ट A क्रिकेट में रचा इतिहास

Vaibhav Suryavanshi : विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ने गदर मचाते हुए केवल 36 गेंद पर शतक ठोक दिया है. वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. भारत की ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने केवल 35 गेंद पर शतक ठोका था. वहीं, अब वैभव ने 36 गेंद पर शतक ठोक इतिहास रच दिया है. लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम है जिन्होंने 29 गेंद पर शतक ठोका था. दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 31 गेंद पर शतक जमाया था. इसके बाद तीसरे नंबर पर अनमोलप्रीत सिंह का नाम है. इसके बाद अब कोरी एंडरसन का नाम है. कोरी एंडरसन ने भी लिस्ट ए क्रिकेट में 36 गेंद पर शतक लगाने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि वैभव ने अपना शतक केवल 12वें ओवर में ही पूरा कर लिया था. ये खबर लिखे जाने तक वैभव ने 9 चौके और 6 छक्के लगाए थे.

भारतीय बल्लेबाज की ओर से सबसे तेज़ लिस्ट ए शतक

35 - अनमोलप्रीत सिंह, PUJB बनाम ARP, 2024 36 - वैभव सूर्यवंशी, BIH बनाम ARP, आज 40 - यूसुफ पठान, BRDA बनाम MAH, 2010 41 - उर्विल पटेल, GUJ बनाम ARP, 2023 42 - अभिषेक शर्मा, PUJB बनाम MP, 2021

शुरुआत के 40 मिनट में ही तबाही

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. खेल के पहले 40 मिनट में ही वैभव ने तूफानी शतक ठोक इतिहास रच दिया. वैभव की बल्लेबाजी ऐसी रही कि अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज लाइन और लेंथ तब भूल गए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि 14 साल के इस बल्लेबाज के खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी की जाए. बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव का यह पहला शतक है.

सबसे तेज लिस्ट-A शतक

जेक फ्रेजर-मैकगर्क - 29 गेंद पर शतक

एबी डिविलियर्स- (31 गेंद) पर शतक

पंजाब के अनमोल प्रीत सिंह- 35 गेंद पर शतक Vs अरुणाचल प्रदेश

बिहार के वैभव सूर्यवंशी- 36 गेंद पर शतक vs अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश (प्लेइंग इलेवन): कामशा यांगफो (विकेटकीपर/कप्तान), सूर्यांश सिंह, तेची नेरी, तदाकमल्ला मोहित, नीलम ओबी, नबाम टेम्पोल, आदित्य वर्मा, धीरज एंटिन, तेची सानिया, मिबोम मोसु, तेची डोरिया

बिहार (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आकाश राज, बिपिन सौरभ, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में बिहार का पहला विकेट 158 रन पर गिरा, जब ओपनर महरूर महरूर ने 43 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए .