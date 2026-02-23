विज्ञापन
विशेष लिंक

पंजाब से बिहार जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 16 घायल

पंजाब से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस लखनऊ में पूर्वाचल एक्सप्रेस वे पर पलट गई है. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Read Time: 1 min
Share
पंजाब से बिहार जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 16 घायल
लखनऊ में बड़ा बस हादसा.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़े बस हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक डबल डेकर बस पलट गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार यह बस पंजाब से बिहार जा रही थी. लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ. शुरुआती जानकारी में ड्राइवर को झपकी आना इस हादसे की वजह बताई जा रही है. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम राहत-बचाव कार्य में जुट गई है. 

बताया गया कि बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के दरभंगा जा रही थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया है. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है. कई यात्रियों के बस में फंसे होने की सूचना है. क्रेन की मदद से बस को उठाकर साइड किया गया है. इस हादसे में मौत के आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.


खबर अपडेट की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucknow Bus Accident, Bihar Bus Accident, Bihar Bus Accident Death Toll, Lucknow Accident, Punjab To Bihar Bus
Get App for Better Experience
Install Now