पंजाब से बिहार जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 16 घायल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़े बस हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक डबल डेकर बस पलट गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार यह बस पंजाब से बिहार जा रही थी. लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ. शुरुआती जानकारी में ड्राइवर को झपकी आना इस हादसे की वजह बताई जा रही है. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम राहत-बचाव कार्य में जुट गई है.



बताया गया कि बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के दरभंगा जा रही थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया है. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है. कई यात्रियों के बस में फंसे होने की सूचना है. क्रेन की मदद से बस को उठाकर साइड किया गया है. इस हादसे में मौत के आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.



खबर अपडेट की जा रही है.