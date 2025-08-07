विज्ञापन
वैभव सूर्यवंशी ने घुमाया बल्ला, मिसाइल की रफ्तार से निकली गेंद, हॉस्पिटल जाने से बचा कैमरामैन

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता तब और बढ़ी जब उन्होंने आईपीएल के एक मैच में मात्र 35 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने घुमाया बल्ला, मिसाइल की रफ्तार से निकली गेंद, हॉस्पिटल जाने से बचा कैमरामैन
Vaibhav Suryavanshi Viral Shot Video During RR Shoot
  • वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट और भारत अंडर-19 टीम में अपनी बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई
  • राजस्थान रॉयल्स के प्रोमोशनल शूट में वैभव के स्ट्रेट ड्राइव से गेंद कैमरामैन की ओर चली गई, जिससे सब घबराए गए
  • आईपीएल में वैभव ने 35 गेंदों पर तूफानी शतक जड़कर अपने खेल प्रतिभा का परिचय दिया
Vaibhav Suryavanshi Viral Shot Video Rajasthan Royals: गेंद देखो और मारो", यही है युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी का सीधा-सपाट लेकिन असरदार मंत्र. सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Viral Practice Shoot Video) ने अपनी शानदार बल्लेबाज़ी से घरेलू क्रिकेट, भारत की अंडर-19 टीम और यहां तक कि आईपीएल फ्रेंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स का ध्यान भी खींच लिया है. हाल ही में वैभव राजस्थान रॉयल्स के एक प्रोमोशनल शूट का हिस्सा बने. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शूटिंग के दौरान एक अप्रत्याशित वाकया हुआ. नेट्स में बल्लेबाज़ी करते समय वैभव के हेलमेट पर एक GoPro कैमरा लगा था, और शूटिंग क्रू आसपास मौजूद था.

एक गेंद पर उन्होंने ऐसा ज़ोरदार स्ट्रेट ड्राइव मारा कि गेंद सीधे पीछे मौजूद क्रू मेंबर्स की तरफ गई. सभी चौंक गए, एक कैमरामैन (Vaibhav Suryavanshi Direct Hit Shot in Camerman Direction) का कैमरा हाथ से छूट गया और कुछ लोग तो गिर भी पड़े. सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी. लेकिन गेंद की रफ्तार और वैभव की ताकत देख सभी स्तब्ध रह गए. वैभव खुद भी थोड़ा घबरा गए और तुरंत माफी मांगते नज़र आए. उन्होंने कहा, "सॉरी! मेरा इरादा नहीं था."

आईपीएल में रिकॉर्ड पारी से बनी पहचान

वैभव की लोकप्रियता तब और बढ़ी जब उन्होंने आईपीएल के एक मैच में मात्र 35 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ दिया. इसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया. इसके साथ ही वैभव ने इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया. पहले मैच में उन्होंने 19 गेंदों पर 48 रन बनाए. अगले मुकाबलों में भी उन्होंने तेज़तर्रार पारियां खेलीं तो वहीं एक मैच में 20 गेंदों पर अर्धशतक जमाया, लेकिन वो यहीं नहीं रूके इसके बाद एक और मुकाबले में उन्होंने 52 गेंदों पर शतक ठोक कर सबको हैरान कर दिया. पूरी सीरीज़ में वैभव ने 71 की औसत से 355 रन बनाए और सीरीज़ के सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे.

