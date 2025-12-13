'300 का नहीं पता लेकिन बड़ा स्कोर बनाऊंगा', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान

Vaibhav Suryavanshi on IND vs PAK Match: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप ने पहले मैच में यूएई के खिलाफ शानदार 171 रन की पारी खेली, उनकी इस पारी ने फैन्स को चौंका कर रख दिया. सूर्यवंशी ने अपनी धुआंधार पारी में 95 गेंद का सामना किया जिसमें 9 चौके और 14 छक्के लगाए. अब वैभव पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने वाले हैं. बता दें कि भारत अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 के बीच मैच 14 दिसंबर को दुबई में होना है. उस मैच से पहले वैभव ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा करने की कोशिश करूंगा

पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर वैभव ने कहा कि, "इस मैच में मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी दूसरे देशों के खिलाफ धमाका करने की कोशिश करेंगे".

300 तो नहीं लेकिन बड़ा स्कोर बन सकता था

171 रन पर आउट होने को लेकर वैभव ने कहा कि, "मैं जब क्रीज पर था तो मेरा एक ही मकसद था कि 10 ओवर तक मौजूद रहना, मुझे पता था कि एक बार क्रीज पर समय बिता लूंगा तो रन अपने-आप आएंगे. वैभव ने ये भी कहा कि, मैं 300 रन के बारे में नहीं सोच रहा था लेकिन और ज्यादा क्रीज पर मौजूद रहता तो बड़ा स्कोर जरूर बनाता".

भारतीय अंडर 19 टीम- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, उधव मोहन, नमन पुष्पक, युवराज गोहिल

पाकिस्तान U-19 टीम- उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, मोमिन कमर, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शायान