Video: वैभव सूर्यवंशी को नेट पर गंभीर ने नहीं कराई बैटिंग? संजू सैमसन ने ऐसे दिलासा देकर जीत लिया दिल

IND vs ENG, 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी-20 मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा.इस मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया. बता दें कि अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय फैन्स के चहेते वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी का अभ्यास करने का मौका नहीं मिला जिसके बाद संजू सैसमन ने 15 साल के इस खिलाड़ी को दिलासा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दरअसल, हुआ ये कि बल्लेबाजी का अभ्यास न मिलने पर वैभव सूर्यवंशी कोने में अकेले खड़े थे क्योंकि उन्हें नेट्स में बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, तभी संजू सैमसन ने उन्हें देखा, तुरंत उनके पास गए और उन्हें दिलासा दिया. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों वैभव को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हुए नजर आए हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
🚨 Vaibhav Sooryavanshi was standing alone in the corner because he wasn't getting a chance to bat in the nets.— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) July 3, 2026
Then Sanju Samson noticed him, immediately walked over to him, and consoled him.
Both Abhishek Sharma and Sanju Samson are treating Vaibhav like their younger… pic.twitter.com/mUKq29GZY4
संजू सैमसन के सामने वैभव सूर्यवंशी ही हैं सबसे बड़ी चुनौती
इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से सात विकेट पर 189 रन बनाये थे. अगले कुछ मैचों में फोकस सैमसन पर रहेगा कि वह सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिये जाने की बढती मांग के बीच अपनी उपयोगिता साबित कर पाते हैं या नहीं.
भारत की टी20 विश्व कप में खिताबी जीत के सूत्रधार रहे सैमसन को कम से कम एक साल तक मौका दिया जा सकता था लेकिन अब जबकि भारतीय क्रिकेट को सूर्यवंशी के रूप में एक असाधारण प्रतिभाशाली क्रिकेटर मिल गया है. ऐसे में सैमसन के लिये गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है और टी20 विश्व कप का शानदार प्रदर्शन भी टीम में उनकी जगह की गारंटी नहीं हो सकता.
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