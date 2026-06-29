क्रिकेटर शशांक सिंह पर FIR, पुलिस ने रिटायर्ड IPS पिता को भी बनाया आरोपी; जानें पूरा मामला

IPL में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई है. आरोप है कि घर में काम करने वाले कुक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रातीबड़ थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है.

भोपाल के रातीबड़ थाने में दर्ज इस केस में कुक विपेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि शशांक सिंह और उनके पिता समेत तीन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, रिटायर्ड IPS शैलेश सिंह पर मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



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