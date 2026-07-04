गाजियाबाद में बनेगा फिरोजशाह कोटला जैसा शानदार क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली से सिर्फ 30 किमी दूर, UPCA की भागीदारी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जल्द ही दिल्ली के फिरोजशाह कोटला जैसा शानदार स्टेडियन बनने जा रहा है. इस स्टेडियम में एक साथ 45 हजार लोग मैच का आनंद ले सकेंगे. गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता साफ हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद मोरटी में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम को जल्द नई रफ्तार मिलेगी. इसको बनाने का जिम्मा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है. स्टेडियम की जमीन, इसे बनने और इसे चलाने में यूपी क्रिकेट एसोसिएशन और अथॉरिटी की जिम्मेदारी 50-50 प्रतिशत की होगी.

स्टेडियम की चारदीवारी का काम शुरू

इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के बीच में आ रही सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं. स्टेडियम की चारदीवारी बनाने का काम शुरू भी हो चुका है. दरअसल इस स्टेडियम का काम UPCA और GDA के बीच एफएआर को लेकर अटका हुआ था. जीडीए क मुताबिक, UPCA चाहता था 1.5 एफएआर. जबकि पुराने बायलॉज में यह 0.6 मान्य था. लेकिन इसके डिजाइन में बदलाव किए जाने स ये अड़चन भी दूर हो गई.

33 एकड़ जमीन पर बनेगा क्रिकेट स्टेडियम

पीपीपी मॉडल पर यह स्टेडियम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 33 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा. इसके लिए जमीन चिह्नित की गई है. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में एक साथ 45 हजार दर्शक बैठ सकेंगे. स्टेडियम की पार्किंग में एक साथ 2510 वाहन खड़े करने की श्रमता होगी.ये जमीन यूपीसीए ने 70 करोड़ रुपये में खरीदी है.

गाजियाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का रास्ता साफ

गाजियाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने को लेकर जीडीए और यूपीसीए ने मिलकर पहले ही मंजूरी दे दी थी. जीडीए ने अधूरी जमीन खरीदकर बिजली की हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट किए जाने का मामला भी सुलझा रहा है. जमीन खरीद में कैग की 10 प्रतिशत टैक्स वाली आपत्ति भी सुलझा ली गई है.

नए डिजाइन को मंजूरी मिलते ही आगे बढ़ेगा काम

जीडीए और यूपीसीए ने मिलकर इस स्टेडियम का नया डिजाइन बनाया है. इसका प्रेजेंटेशन आवास विभाग के प्रमुख सचिव को दिखाया जाएगा. सचिव की मंजूरी मिलते ही यह सीएम योगी के सामने पेश होगा. सीएम की मंजूरी मिलने के बाद स्टेडियम निर्माण का काम आगे बढ़ेगा. जीडीए और यूपीसीए मिलकर एमओयू साइन करेंगी और फिर स्टेडियम के डिजाइन का नक्शा पास कराया जाएगा.

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