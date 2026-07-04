बिंगसन जॉन कौन? जिसने 36 साल तक देश के 300 नामी होटलों में बिना पैसे दिए काटी मौज, अब कैसे पकड़ा गया

रायपुर के 4 सितारा होटल हयात में रुका एक 69 साल का व्यक्ति करीब 64 हजार रुपये का बिल चुकाए बिना चुपचाप चेकआउट कर गया. वह अपने साथ होटल का 1.48 लाख का एक लैपटॉप भी ले गया गया. होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज सूरज सिंह ने तेलीबांधा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया, पुलिस ने जांच कर आरोपी बिंगसन जॉन को ओडिशा से गिरफ्तार किया. पूछताछ में बिंगसन ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिसवाले भी दंग रह गए. आरोपी ने बताया कि वह साल 1990 से अब तक देश के 300 से अधिक नामी होटलों के साथ ठगी कर चुका है. वह होटल में जाता था, वहां खाता-पीता, रुकता और फिर बाद में कीमती सामान समेटकर फरार हो जाता था. 36 साल से वह इसी तरह रह रहा था.

रायपुर होटल हयात में ठगी का मामला क्या?

डीसीपी स्मृतिक राजनाला, एंटी क्राइम यूनिट रायपुर कमिश्नरेट के अनुसार, होटल हयात के सिक्योरिटी इंचार्ज सूरज सिंह ने तेलीबांधा थाने में एक केस दर्ज कराया. जिसमें उन्होंने बताया कि 25 जून को भीमसेंट जॉन होटल के एक कमरे में रुका था. 27 जून की सुबह करीब 7:44 बजे वह बिना चेक-आउट प्रक्रिया पूरी किए होटल से चला गया. उसने होटल का 63,755 रुपये का बिल भी नहीं दिया, साथ ही विशेष अनुरोध पर उपलब्ध कराए गए करीब 1.48 लाख का एक लैपटॉप भी ले गया. होटल प्रबंधन ने उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे लगातार बंद आ रहे हैं.

कैसे पकड़ा गया आरोपी बिंगसन जॉन?

रायपुर की एंटी क्राइम यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. टीम आरोपी द्वारा भीमसेंट जॉन होटल में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और मोबाइल नंबरों का तकनीकी जांच की. इस दौरान आरोपी को ओडिशा के भुवनेश्वर में लोकेट किया गया. आरोपी की गिरफ्तार के लिए एक टीम भुवनेश्वर पहुंची और आरोपी भीमसेंट जॉन को हिरासत में लिया. गिरफ्तार के बाद आरोपी की असली पहचान बिंगसन जॉन के रूप में हुई. पुलिस की पूछताछ में आरोपी बिंगसन जॉन ने बताया वह 1990 से अब तक देश के 300 से अधिक नामी होटल को ठग चुका है.

कौन है आरोपी बिंगसन जॉन?

69 साल के आरोपी बिंगसन जॉन के पिता का नाम ज्ञान प्रकाश है और वह नटराजपुरम स्ट्रीट कील रसड़ा, जिला तूतीकोरिन राज्य तमिलनाडु का रहने वाला है. वह 15 साल तक देश के अलग-अलग राज्यों की जेल में बंद रहा है. दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहने के दौरान वह कई बड़े अपराधियों के संपर्क में रहा. 1990 से वह देश के नामी होटलों को ठगने का काम कर रहा है. वह अब तक 300 से ज्यादा होटल में रुका और बिना पैसे दिए वहां से चला गया. इस दौरान अपने साथ होटल का कीमती सामान भी लेकर चला जाता था.

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