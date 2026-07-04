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भारत ने पाक में छिपे 23 दुश्मनों को आतंकवादी घोषित किया, जैश और लश्कर के खूंखार कमांडर शामिल

भारत ने पाकिस्तान और PoK में छिपे जैश और लश्कर के 23 खूंखार कमांडरों को आतंकवादी घोषित किया है. UAPA की चौथी अनुसूची के तहत इन सभी का नाम शामिल किया गया है. भारत के गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है.

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भारत ने पाक में छिपे 23 दुश्मनों को आतंकवादी घोषित किया, जैश और लश्कर के खूंखार कमांडर शामिल
भारत ने जैश और लश्कर से जुड़े 23 कमांडों को आतंकी घोषित किया है.
नई दिल्ली:

आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 दहशतगर्तों को आतंकवादी घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए UAPA के तहत इन 23 नामों की लिस्ट जारी की है. इन सभी का नाम UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है. लिस्ट में मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर जैसे दहशतगर्तों के नाम हैं. बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं. UAPA के तहत इन्हें आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब इन सभी कार्रवाई में आसानी होगी.

मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ मुफ्ती मसूद इलियास

4 जुलाई को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट में मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ मुफ्ती मसूद इलियास को आतंकी घोषित किया गया है. 41 साल का इलियास जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है. गजट के अनुसार वह अभी रावलकोट में रह रहा है. इलियास आतंकियों की भर्ती, उन्हें हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने के काम में लगा रहा है.

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Pakistan Terrorist, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, National Security, UAPA
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