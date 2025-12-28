विज्ञापन
डेब्यु की पहली गेंद पर छक्का और साल के आखिरी गेंद पर छक्का, समस्तीपुर के सूर्यवंशी कप्तान का वैभवशाली सफर

वैभव की पहचान वैसे तो वाइट बॉल क्रिकेट के धुरंधर रुप में है. मगर उन्होंने बिहार के अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रन बनाते हुए ये दिखा दिया है कि उनमें बड़ी पारी खेलने का भी धैर्य है.

डेब्यु की पहली गेंद पर छक्का और साल के आखिरी गेंद पर छक्का, समस्तीपुर के सूर्यवंशी कप्तान का वैभवशाली सफर
Vaibhav Sooryavanshi
  • वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज की कप्तानी सौंपी गई है
  • वैभव ने IPL में 13 वर्ष की उम्र में 1.1 करोड़ रुपये की नीलामी के बाद शानदार प्रदर्शन किया है
  • उन्होंने IPL में सबसे तेज भारतीय शतक 35 गेंदों में लगाया और पाकिस्तान के जहूर इलाही का रिकॉर्ड तोड़ा
दुनिया भर में किसी युवा क्रिकेटर को इतना मशहूर होते वर्ल्ड क्रिकेट ने तकरीबन 35 साल पहले देखा था जब सचिन तेंदुलकर का नाम हर भारतीय घर में सबकी ज़ुबान पर आदतों की तरह चढ़ गया था. सचिन पर लिखी गई एक मशहूर क़िताब, ‘5 फीट 5 इंच रन मशीन- सचिन तेंदुलकर' में अमित कलंत्री ने लिखा, “सचिन में क्रिकेट का जुनून है और लोकप्रियता में जुनून है सचिन (तक पहुंचने) का.” आज ये बातें बिहार के सीतामढ़ी के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए भी उतनी ही सटीक नज़र आती हैं.

16 महीने के क्रिकेट में 14 साल के वैभव को मिली कप्तानी

BCCI के जूनियर चयनकर्ताओं की समिति ने साल ख़त्म होने से पहले 27 दिसंबर की शनिवार को जनवरी 2026 में होने वाले दक्षिण अफ्रीकी दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया. इस टीम में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की ज़िम्मेदारी आयुष म्हात्रे को दी गई. जबकि, द. अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज़ की कप्तानी के लिए वैभव सूर्यवंशी के नाम पर मुहर लग गई.

BCCI के मुताबिक इस वक्त अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल हैं. दोनों कलाई की चोट से उबर रहे हैं. ऐसे में द. अफ्रीकी सीरीज़ के लिए वैभव को कप्तानी और एरॉन जॉर्ज को उपकप्तानी सौंपी गई है.

वैभव ने अंडर-19 टीम में अपना पहला मैच सितंबर 2024 में चेन्नई में हुए यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ़ खेला और 58 गेंदों पर ही 104 रन बना डाले और कामयाबी की राह पर रफ़्तार पकड़ ली.

दिसंबर का आख़िरी हफ़्ता

कमाल की बात है कि दिसंबर के आख़िरी हफ़्ते में साल के ख़त्म होने से पहले कामयाबियों की एक फ़ेहरिस्त वैभव सूर्यवंशी का पीछा करती नज़र आईं हैं.

साल 2025 के ख़त्म होने से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बच्चों को दिये जानेवाला सर्वोच्च सम्मान- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बतौर क्रिकेटर ये सम्मान हासिल करने वाले वो संभवत: पहले क्रिकेटर बने.

इससे दो दिन पहले ही वैभव सूर्यवंशी (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

वैभव ने अपनी विजय हज़ारे की अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.

पहली ही गेंद पर छक्का

वैभव सूर्यवंशी ने इसी साल राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने पहले IPL के पहले मैच की पहली ही गेंद पर छक्का क्या जड़ा, उनकी प्रसिद्धि बाउंड्री लाइन के ऊपर उड़ती ही नज़र आयी.

तकरीबन 8 महीने पहले इसी साल 19 अप्रैल को जयपुर के मैदान पर लखनऊ टीम के ख़िलाफ़ IPL के अपने पहले ही मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने टॉप क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारी.

जयपुर में लखनऊ के ख़िलाफ़ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पहले ओवर की चौथी ही गेंद को बिहार के वैभव ने एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाकर सबको दंग कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी के इस एक छक्के ने उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नज़रों में ला दिया. बांये हाथ के रॉकेट बैटर वैभव ने उस पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 20 गेंदों पर 34 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को सिर्फ़ 13 साल की उम्र में IPL की नीलामी में 1.1 करोड़ रुपये की डील कर हासिल किया था और वैभव राजस्थान के लिए एक के बाद एक पैसा वसूल पारियां खेलते नज़र आये.

‘सबसे तेज़ शतक, सबसे ज़्यादा छक्के'

IPL की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के 10 दिनों के अंदर ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की टीम के ख़िलाफ़ वैभव ने सिर्फ़ 35 गेंदों पर IPL के इतिहास का सबसे तेज़ भारतीय शतक जड़ दिया. गुजरात के ख़िलाफ़ वैभव का टी-20 में शतक सबसे युवा 14 साल की उम्र के खिलाड़ी का शतक साबित हुआ.

दुनिया में सबसे तेज़ शतक के मामले में वैभव का शतक दुनिया के सबसे तेज़ 30 गेंदों पर शतक लगाने वाले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर रहा.

अपनी शतकीय पारी में वैभव ने गुजरात जायंट्स के ख़िलाफ़ 7 चौके और 11 छक्के लगाए और मुरली विजय के 11 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

14 साल के वैभव ने IPL 2025 की अपनी आख़िरी पारी भी बड़े ही स्टाइल से ख़त्म की- 33 गेंदों पर 57 रन बनाए और चेन्नई के ख़िलाफ़ राजस्थान ने शानदार जीत दर्ज की. ब्रॉडकास्टर “Gen Bold vs Gen Gold” कैंपेन चलाते रहे और वैभव उसका पोस्टर बॉय बन गए.

रेड बॉल में भी करेंगे कमाल

वैभव की पहचान वैसे तो वाइट बॉल क्रिकेट के धुरंधर माने जाते हैं. लेकिन उनके नाम बिहार के अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रनों की पारी खेलकर ये दिखा दिया कि उनमें बड़ी पारी खेलने का धैर्य भी है.

वैभव अगले महीने की 3,5 और7 जनवरी को द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अंडर-19 भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. ये टीम इस प्रकार है- वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अमबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मो. एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार

India, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
