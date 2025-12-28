विज्ञापन
बाबर, रिजवान, अफरीदी, रऊफ को T20 World Cup में नहीं मिलेगा मौका? श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए PCB ने दिया हिंट

Pakistan Has Announced Squad For Sri Lanka T20I Series: श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाक टीम को ऐलान हो चुका है. जहां बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम में मौका नहीं मिला है.

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम हुई अनाउंस
  • पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है
  • सलमान अली आगा को टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है
  • तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम से बाहर रखे गए हैं, जबकि शादाब खान को मौका मिला है
Pakistan Has Announced Squad For Sri Lanka T20I Series: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाक टीम का ऐलान हो चुका है. सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है. हैरानी वाली बात जो है वह यह है कि अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम, पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि बाबर, अफरीदी और रऊफ बीबीएल में खेल रहे हैं. जहां वह अपनी टीम की व्यस्तताओं के कारण आगामी लीग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. मगर शादाब खान भी तो इसी लीग का हिस्सा हैं. मगर उन्हें आगामी सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबर, रिजवान, अफरीदी और रऊफ पीसीबी के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान से बाहर हो चुके हैं?

टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

लय में नजर नहीं आ रहे हैं बाबर

बाबर आजम मौजूदा समय में अपनी पुरानी फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से शिरकत करते हुए चार मैचों में 71 रन बना पाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट महज 110.1 का रहा है. जारी साल में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुल आठ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 114.44 की स्ट्राइक-रेट से केवल 206 रन आए हैं.

शाहीन अफरीदी का भी हाल बेहाल

बाबर आजम ही नहीं शाहीन शाह अफरीदी का भी हाल बेहाल है. मौजूदा समय में वह भी बीबीएल में शिरकत करे हैं. जहां वह ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं. यहां उन्होंने खबर लिखे जाने तक सिर्फ दो विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनकी धुलाई भी खुब हुई है.

जनवरी में श्रीलंका रवाना होगी पाक टीम

पाकिस्तान की टीम आगामी सीरीज के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के लिए रवाना होगी. टूर्नामेंट का आगाज सात जनवरी से होगा. सभी मुकाबले दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. पहला मैच सात को जबकि दूसरा और तीसरा मैच नौ और 11 जनवरी को खेला जाएगा.

